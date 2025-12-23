Luego de algunos meses de incertidumbre, el talentoso Sebastián Córdova definió su futuro y ya tendría prácticamente definido el siguiente paso en su carrera profesional. El mediocampista de Tigres UANL, marginado del primer equipo desde hace ya bastante tiempo, volverá a la actividad lejos de Nuevo León, pero no fuera de México.

Según reveló César Luis Merlo, especialista en mercado de pases, el volante ofensivo de 28 años tiene negociaciones avanzadas para fichar en Toluca. El bicampeón vigente del futbol mexicano sería quien termine haciéndose de los servicios del jugador nacido en Aguascalientes. Los ‘Diablos Rojos’ se encuentran a un paso de contratar al auriazul.

De acuerdo a la información del periodista argentino, sólo resta definir la duración del contrato para que la operación llegue a buen puerto y se convierta en refuerzo. El reportero indicó que seguramente se trate de un vínculo a largo plazo y no de un año, pero eso es lo que queda por arreglar entre el club y la representación de Sebastián Córdova.

Sebastián Córdova, de enfrentar a Toluca a jugar allí [Foto: Getty]

Bajo estas circunstancias, Tigres se quedaría sin un peso ya que se marcharía en condición de libre. No hubo conversaciones entre el jugador y la institución para renovar el contrato y salir a préstamo, ni para extender y ser vendido. De este modo, Toluca se quedaría con Sebastián Córdova a coste cero, pagando solamente su salario, sin valor de traspaso.

En el equipo choricero saben que ese bajo precio de la operación viene de la mano con que el jugador no suma minutos oficiales desde hace tres meses. El último partido del mediocentro ofensivo fue el pasado 21 de septiembre, en un empate entre Pumas y Tigres. Desde entonces, no solo no ha jugado sino que ni siquiera ha sido convocado.

No obstante, en Toluca son conscientes de su inactividad, y el fichaje tiene sus argumentos. Según CLM, el cuerpo técnico y la directiva consensuaron que podía ser un buen sustituto para Juanpi Domínguez. Comenzaría la pretemporada con el equipo de inmediato y llegaría con una puesta a punto correcta para iniciar a la par el Clausura 2026.

Del lado del futbolista, Sebastián Córdoba elige Toluca sobre otras ofertas especialmente por lo deportivo. Si bien los ‘Diablos Rojos’ son un club que paga buenos salarios y el suyo no será menor, el hecho de llegar al bicampeón y de poder potenciarse junto a jugadores de calidad le entusiasma. Además, se reencontrará con algunos ex-compañeros que lo ayudarán con la pronta adaptación.