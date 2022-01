A pesar de no haber llevado al equipo a la obtención de la Copa de Constructores, Checo Pérez se ganó el cariño y respeto de todos en Red Bull al ayudar a la consagración de Max Verstappen. Sin embargo, su asiento sigue en duda para 2023, ya que su renovación a mitad del 2021 solo fue por una temporada más, motivo por el que tendrá que demostrar que puede dar buenos resultados durante el primer semestre.

Pero por si no fuera poca la presión que tiene el tapatío para impresionar a la escudería, a esto se suman las declaraciones de Bernie Ecclestone. El ex CEO de la Fórmula 1 cree que la marca de las bebidas energéticas debería darle una segunda oportunidad a Sebastian Vettel, su antiguo piloto que le dio cuatro campeonatos consecutivos entre 2010 y 2013.

En una entrevista con “Sport1”, el empresario afirmó que el alemán necesita volver a casa luego de años en Ferrari y una temporada no muy fructífera en Aston Martin, especialmente por que el monoplaza no le hace justicia a su talento. Mientras algunos apuntan a que a sus 34 años debería retirarse, Ecclestone cree que solo Vettel sabrá cuando llegue el momento.

“Sebastian necesitaría estar de vuelta actualmente en Red Bull. Eso sí, no sabemos cuán rápido es en estos momentos por el hecho de no estar en un coche competitivo”, comentó el británico. Hay que resaltar que no es el primero en referirse al regreso del tetracampeón, ya que habría habido comentarios en la base de Milton Keynes rememorando el pasado del alemán.