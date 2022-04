Mientras la temporada 2022 de la Fórmula 1 toma rumbo hacia el Gran Premio de Australia, mucho se habla de lo que ocurrirá con el segundo monoplaza de Red Bull Racing de cara al 2023. Al menos por el momento, Sergio 'Checo' Pérez no quiere hablar al respecto de su continuidad o un posible regreso de Pierre Gasly.

En la previa de la competencia que se correrá en Albert Park, Christian Horner, jefe de la escudería austríaca, dio detalles sobre los motivos de la decisión de Daniel Ricciardo de dejar el equipo hacia finales del 2018, momento en el cual eligió pasarse al proyecto que Cyril Abiteboul le ofreció para Renault F1 Team.

El británico consideró que la principal razón estuvo relacionada a la irrupción de Max Verstappen en la escena grande de la máxima categoría del automovilismo, recordando que el autraliano corrió anteriormente junto a Sebastian Vettel y Daniil Kvyat. “Daniel podía ver a Max en ascenso y no quería convertirse en el segundo piloto”, confesó horner al periódico The Australian.

A diferencia de lo que pudo pensar Ricciardo, el mandamás de Red Bull dijo que presentaron números económicos superadores para retenerlo: "Le pusimos ofertas que fueron estratosféricas. Daniel es un gran piloto y nos entristeció cuando decidió dejar el equipo aquí. Y desafortunadamente no funcionó para él de la manera que le hubiera gustado".

La actualidad de Daniel Ricciardo en McLaren

Desde el año 2021, Daniel Ricciardo se desempeña en McLaren F1 Team, y la actual temporada 2022 no está siendo para nada la esperada. El Covid-19 lo ausentó de las pruebas de pretemporada, y al cabo de los Grandes Premios de Bahrein y Arabia Saudita no ha logrado sumar un solo punto para su escudería.

Sin embargo, el piloto de 32 años no se rinde y espera un cambio inmediato: "Tiene que haberla, ¿sabes? Para eso trabajamos. Seguiremos trabajando hasta que veamos la luz, por así decirlo. Va a ser un poco un proceso ahora, no es un cambio de la noche a la mañana. No es un cambio que pueda ocurrir en el espacio de una semana. Pero creo que tenemos algún tipo de cambios más grandes que abordar para colocarnos, digamos, en la posición de los cinco primeros".