El Campeonato Mundial de Fórmula 1 tuvo este domingo la quinta jornada del año, en la que Max Verstappen volvió a quedarse con la victoria, esta vez en el GP de Miami. Por detrás del piloto neerlandés, quedaron los dos pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Carlos Sainz. El mexicano de Red Bull, Checo Pérez, no pudo escalar del cuarto lugar por culpa de problemas en su monoplaza.

Al respecto, el jefe de Red Bull, Christian Horner, brindó su parecer acerca de lo ocurrido en el GP de Miami: “Dimos todo lo que teníamos. Tuvimos suerte de que los Ferrari no se detuvieran durante el coche de seguridad. No pudimos soltar a Leclerc de la zona DRS, pero Max estaba muy limpio y no cometió errores. Necesitaba 5 o 6 vueltas para finalmente salir del DRS", analizó sobre el triunfo de Max Verstappen.

Horner dio detalles del plan de carrera que tuvo el último campeón mundial: "Al comienzo de la carrera, Max se ocupaba de los neumáticos. Nuestra táctica era salvar el neumático delantero derecho y mantener a Charles bajo presión. Una verdadera carrera táctica", señaló con respecto al duelo que Red Bull protagonizó con Ferrari, escudería que aún tiene a Leclerc como líder del certamen.

Asimismo, Christian Horner se refirió a la zona de la pista en la que se permite la activación del DRS: "Son tan fuertes (los DRS) que podrían unirse en el primer sector y no pudimos pasarlos. Pero Max tuvo éxito y construyó una buena ventaja". Los dos pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Carlos Sainz, se unieron para intentar frenar los avances de Max Verstappen.

Los detalles del monoplaza y sus problemas

Por otro lado, Horner aclaró cuáles fueron los ajustes que Red Bull realizó sobre su auto: "Si miras los alerones que estábamos usando, puedes ver que la configuración de baja carga aerodinámica funcionó bien en nuestro auto. Y valió la pena hoy. Por supuesto, la confiabilidad siempre es un problema. Checo perdía medio segundo por vuelta, y podría haber sido peor”. Aun así, se mostró optimista de cara al futuro: “Tenemos algunas carreras interesantes por delante. El auto está funcionando bien y tenemos algunos desarrollos planeados para este verano que ayudarán".