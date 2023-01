El próximo tres de marzo iniciará la temporada 2023 de la Fórmula 1 cuando inicie la práctica uno del Gran Premio de Bahrein. Por otro lado, al igual que el 2022, los ojos de la categoría estarán puesto en Red Bull especialmente porque en la reserva está Daniel Ricciardo, por lo que un expiloto del equipo le dejó una advertencia a Checo Pérez sobre el australiano.

En la escudería que tiene a cargo Christian Horne no hay forma de quitar lo sucedido en la anteúltima carrera cuando Max Verstappen no quiso ceder su posición para que el piloto de Guadalajara le quite una mínima diferencia a Charles Leclerc, quien finalmente se quedó con el subcampeonato de corredores.

Por otro lado, tras este insólito momento, Red Bull decidió contratar a Daniel Ricciarado como piloto de reserva para la temporada 2023. Debido a esto, David Coulthard, subcampeón del mundo en 2002 y excorredor del equipo de la bebida energética, le advirtió a Checo Pérez que deberá estar más atento al tener detrás de él un conductor experimentado y que sabe lo que este equipo.

"Checo mirará por encima de su hombro y verá que hay un piloto reserva de verdad ahí", declaró a Balls.ie de Irlanda. Y agregó: "Eso significa que Checo va a tener que vigilar de cerca su salud, su forma física y no enfermarse en alguna carrera".

Además, recordó que cuando estuvo en McLaren no daba ventaja ya que una enfermedad, una mala carrera o dar el asiento para el test le podía dejarlo sin carrera el próximo año. "Después de haber estado en una situación similar a la de Sergio, enfrentándome a Mika (Hakkinen) y Kimi (Raikkonen), no hay que dejar piedra sin mover. Entrenamiento físico, mental... La única forma de que mejore su velocidad de clasificación es en el coche o en el simulador", finalizó David Coulthard.