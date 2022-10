El Gran Premio de Singapur no nos dio la imagen de Max Verstappen llevándose el campeonato mundial de la Formula 1 2022 como muchos pensaban, pero sí nos dio una actuación memorable de un piloto. Se trata de Sergio Pérez, quien mostró un rendimiento superlativo y una solidez que pocas veces tuvo para hacerse con el triunfo. De esta manera, estiró la definición del torneo y a su vez se acercó a Charles Leclerc en la lucha por el segundo lugar.

"Mantener el coche en estas condiciones complicadas fue difícil. Esta es mi mejor actuación (en la Formula 1). Las tres últimas vueltas fueron muy intensas, en el coche no lo sentía, pero cuando salí sentí el cansancio. Di todo para la victoria", admitió Checo. Sin embargo, existió algo de incógnita ya que la FIA aclaró que había una investigación en curso sobre una maniobra del mexicano en la pista.

Debido a no respetar los límites de distancia impuestos por el segundo Safety Car en el cierre de la carrera, el conductor de Red Bull Racing recibió una penalidad de 5 segundos. La Federación Internacional de Automovilismo, entonces, confirmó la sanción horas después de la finalización del Gran Premio y hasta lanzó una reprimenda al fanático del América.

Entonces, ¿quién ganó la carrera? Para fortuna de los fanáticos mexicanos, Sergio Pérez se llevó el triunfo de todas maneras. Esto, gracias a que en los últimos giros siguió llevando su monoplaza al límite y mejorando sus registros, lo que le permitió alejarse de Charles Leclerc. El monegasco supo estar a apenas décimas de él e intentó rebasarlo, pero terminó a más de 7 segundos.

Todo el equipo de Red Bull Racing estaba atento a esta posible sanción, por lo que en medio de la carrera le pidieron a su piloto que "aumente la diferencia" por sobre el conductor de Ferrari y siguió las instrucciones al pie de la letra. Gracias a hacer esto y no conformarse con simplemente cuidar el liderazgo sin arriesgar nada, el azteca consiguió su segunda victoria en la temporada.

OFICIAL: La sanción de la FIA a Sergio Pérez

"Los comisarios escucharon al piloto del coche 11 (Sergio Pérez), al representante del equipo y han revisado las pruebas de video. El artículo 55.10 del Reglamento Deportivo de la Fórmula 1 de la FIA exige que el líder se mantenga a una distancia máxima de 10 coches del coche de seguridad una vez desplegado hasta que se apaguen las luces.

El coche 11 era el coche líder en la vuelta 36 durante el segundo período de coche de seguridad en la carrera. Se admitió que mientras las luces del coche de seguridad seguían encendidas, PER no se mantuvo a menos de 10 distancias del coche de seguridad entre las curvas 13 y 14. Esto ocurrió a pesar de que el director de carrera había advertido al equipo de que PER no estaba respetando el reglamento de menos de 10 distancias entre las curvas 9 y 10. El equipo transmitió esa advertencia a PER.

Nos referimos al Documento 56 por el que impusimos una reprimenda a PER por una infracción del mismo reglamento durante el primer despliegue del coche de seguridad durante la carrera. Como esta fue la segunda infracción del artículo 55.10 por parte de PER durante la carrera y siguió a una advertencia expresa del Director de Carrera, determinamos imponer una penalización de 5 segundos a PER".