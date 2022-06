No hay dudas, lo que vive Mercedes en relación al porpoising no es algo que solo afecta a George Russell y Lewis Hamilton, sino que a la gran mayoría de corredores de la máxima categoría del automovilismo. Debido a esto, la FIA comunicó en las últimas horas que realizarán cambios en el reglamento para que no haya un deterioro en la salud de los pilotos.

“Así que eso es lo que debatimos en la reunión informativa de los pilotos y les alertamos sobre este problema, e intentamos pedirles que encuentren soluciones para evitar que acabemos con un bastón a los 30 años”, expresó Pierre Gasly en las últimas horas, según lo informado por Motor Sports, en relación al porpoising. Por su parte, Christian Horne ya había declarado que había una solución, la cual afecta el rendimiento de los coches, y que es más fácil quejarse en vez de realizar el cambió.

A pesar de las palabras del jefe de equipo de Red Bull, la FIA tomó en cuenta el planteo de los corredores y decidió tomar cartas en el asunto. “Tras la octava prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula Uno de la FIA de este año, durante la cual volvió a ser visible el fenómeno de las oscilaciones aerodinámicas (porpoising) de la nueva generación de coches de F1, y su efecto durante y después de la carrera en la condición física de los pilotos, la FIA, como organismo rector del deporte, ha decidido que, en interés de la seguridad, es necesario intervenir para exigir a los equipos que realicen los ajustes necesarios para reducir o eliminar este fenómeno”, expresó el máximo ente en el que afirmó que han decido intervenir luego de consultar a su equipo médico.

Y agregó: “Además, la FIA está preocupada por el impacto físico inmediato en la salud de los pilotos, varios de los cuales han informado de dolores de espalda tras los últimos acontecimientos”. Además, afirmó que les darán a los equipos una orientación técnica sobre las medidas que se deben realizar para poder abordar el problema.

Por último, la FIA explicó que se realizará un escrutinio más estrecho de las planchas y patines en relación a su diseño como el desgaste observado y que la definición de métrica, basada en la aceleración vertical del coche dará un límite cuantitativo del nivel aceptable de las oscilaciones verticales. "La fórmula matemática exacta para esta métrica todavía está siendo analizada por la FIA, y los equipos de F1 han sido invitados a contribuir a este proceso", finalizó.