Sergio Pérez está teniendo un gran momento en la Formula 1, a pesar de que el coche de Red Bull Racing le ha presentado algunas limitaciones en este inicio de temporada y ha tenido mala fortuna con distintas situaciones de carrera. En esta jornada consiguió su primer podio en el año: fue segundo de Charles Leclerc en el Gran Premio de Australia y escaló hasta el cuarto lugar en la tabla de pilotos.

Fue una jornada agridulce para la escudería austríaca, una vez más. Ferrari volvió a mostrarse más rápido y compacto, por lo que tendrán que mejorar muchísimo de cara a Imola. No solo eso: el monoplaza de Max Verstappen falló otra vez y obligó al último campeón mundial a abandonar cuando tenía el 2º asegurado. Para su fortuna, el mexicano lo "salvó" y tomó su puesto, dominando por completo a los conductores de Mercedes (Lewis Hamilton y George Russell).

Checo le dio puntos importantes a Red Bull, aunque en el recuento cada vez están más lejos de los italianos en la tabla de constructores. Christian Horner, consciente del nivel que está entregando el fanático del América, lo halagó ante la prensa internacional: "Le doy todo el crédito a Checo. Perdió nuevamente debido al SC y tuvo mala suerte. Luego hizo las recuperaciones desde atrás, con un gran adelantamiento a Lewis por el exterior y luego tuvo que pasar a George nuevamente".

Sergio Pérez, tal como lo sufrió en Arabia Saudita, perdió posiciones por un desafortunado Safety Car. Esta vez, se pudo tomar una revancha y rebasó sin mayores inconvenientes a los pilotos de Mercedes, dejando en claro que él está sobre ellos esta temporada. Después, fue misión imposible seguirle el ritmo a Charles Leclerc. El coche del monegasco vuela en la pista, por lo que dominó el GP de principio a fin.

Christian Horner, preocupado por el rendimiento del RB18

"Prefiero arreglar un auto rápido que tener uno lento confiable. Necesitamos controlarlo y no podemos aceptar DNF. Necesitamos entender el problema y solucionarlo. Max no estuvo contento con el auto todo el fin de semana. Los neumáticos se consumieron rápidamente. Charles no tuvo problemas con los neumáticos. Tenemos algunas cosas en preparación para abordar nuestros problemas", apuntó con contundencia.