El último triunfo de Checo Pérez en el Gran Premio de Mónaco con Max Verstappen en el tercer lugar estiró la diferencia de Red Bull sobre Ferrari en la tabla de constructores, pero queda un gran camino por delante y la definición promete ser reñida. El mismo caso ocurre en la clasificación de pilotos, con el mexicano acechando a Max Verstappen (1°) y Charles Leclerc (2°).

En las últimas horas, Helmut Marko confesó que el monoplaza RB18 está cinco kilos por encima de los 798 permitidos, mientras que el de la Scudería ya se encuentra en el límite, lo que llevaría a los de Milton Keynes a ganar unas décimas más a medida que logren ir reduciendo ese peso.

Más allá de esta noticia positiva a futuro para Red Bull, el principal asesor del equipo austríaco no descartó nuevas actualizaciones para los coches de Pérez y Verstappen en las próximas carreras, a pesar del impacto y el debate que ha acarreado la cuestión del límite presupuestario.

"Hemos visto, y volveremos a ver, circuitos en los que nosotros somos más fuertes y circuitos en los que Ferrari será mejor, pero gracias a Dios, en dos pistas en las que Ferrari confirmó que tenían el coche más fuerte, Barcelona y Montecarlo, pudimos ganar gracias a ciertas circunstancias", declaró Marko para el medio Formel.de.

Por si fuera poco, el expiloto confesó la expectativa positiva que reina en Red Bull de cara a los GP de Azerbaiyán y Canadá: "Ahora miramos con optimismo a Bakú y Montreal, donde nos esperan rectas muy largas en las que nuestra mayor velocidad punta entrará en juego. No creo que haya grandes diferencias, pero será fundamental encontrar la puesta a punto adecuada, al igual que gestionar bien los neumáticos también será clave".

La realidad de Max Verstappen es mejor a lo visto en Mónaco

Por último, Helmut Marko opinó que los valores que mostró el campeón mundial en Mónaco no reflejan fielmente su realidad: "No creo que en Montecarlo viésemos el verdadero potencial de Max Verstappen y su coche. Constantemente tenía problemas en la curva 1, y cuando finalmente logró hacerla como quería en la clasificación, hubo una bandera roja. Creo que no habría podido llegar a Charles Leclerc, pero habría estado en primera línea, por lo que el margen que vimos no es realmente representativo de los valores reales".