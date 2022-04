Nuevamente, Max Verstappen se vio obligado a abandonar antes de tiempo y se fue más que desilusionado del Gran Premio de Australia. A pesar de su victoria en Arabia Saudita, el último campeón mundial se encuentra realmente lejos de la pelea por el título ya que no pudo terminar 2 carreras de 3 posibles (también tuvo problemas en Baréin). En ambas ocasiones podría haber terminado segundo tras Charles Leclerc, por lo que el lamento es aún más grande.

"Sabía que había un problema. Así que siempre iba a ser una incógnita terminar la carrera. Este tipo de cosas, si quieres pelear por el título, no pueden suceder. Realmente no tenía ritmo, y solo trataba de gestionar los neumáticos para intentar llegar al final porque pese a todo parecía bastante fácil ser segundo. Y sabía que no podía luchar contra Charles, así que no tenía sentido tratar de presionarle. Pero ni siquiera terminamos la carrera. Es bastante frustrante e inaceptable", señaló con contundencia tras la carrera.

Más adelante lanzó una lapidaria declaración sobre sus posibilidades de hacerle pelea al piloto monegasco: "Ya estamos a millas de distancia, así que no quiero ni pensar en la lucha por el campeonato en este momento, creo que es más importante terminar carreras. Porque hoy fue en general, simplemente otro mal día, otra vez". Es muy raro ver a Max Verstappen con esta mentalidad, por lo que el rendimiento de su monoplaza realmente lo tiene preocupado.

"Tienen que recuperar el coche y analizarlo. Es frustrante. No pudimos luchar por la victoria, pero al menos un segundo puesto habría supuesto buenos puntos, pero no hemos terminado. Tengo ganas (de seguir), pero tenemos que solucionar ciertas cosas para que no vuelva a suceder", apuntó más tarde en declaraciones para DAZN. Además, en su cuenta de Twitter felicitó a Checo Pérez por su segundo lugar.

¿Cómo quedó Max Verstappen en la tabla de pilotos?

Max Verstappen ha tenido que abandonar en dos Grandes Premios de tres realizados, por lo que su victoria en Arabia Saudita toma muchísimo valor. Se quedó estancado en 25 puntos y ahora está sexto en la tabla de pilotos: lo pasaron Lewis Hamilton (28), Sergio Pérez (30) y George Russel (37). En cuanto a los pilotos de Ferrari, Carlos Sainz sigue con 33 unidades y Charles Leclerc se fue a 71, por lo que saca 46 al neerlandés.