Está claro que ésta no ha sido la mejor temporada de Mercedes-AMG Petronas en la Formula 1: no ha ganado ningún Gran Premio y tan solo se encuentra tercero en la tabla de constructores, a 66 unidades de Ferrari y a 203 de Red Bull Racing. El monoplaza W13 no ha dado un enorme rendimiento y estuvo lejos de ser competitivo, por lo que todo el equipo se encuentra trabajando para darle la mejor herramienta a Lewis Hamilton y George Russell.

Faltan cinco jornadas para el cierre del año, y todavía tienen opciones de arrebatarle el subcampeonato a los italianos. De hecho, hace ya un tiempo que reconocieron su principal problema y lo han estado corrigiendo de a poco, pero ahora por fin tienen fecha para no sufrirlo más. ¿Cuándo podrán dar su mejor versión? Tanto los de Maranello como los de Austria prestan atención a las declaraciones de Mike Elliott...

El director técnico de Mercedes dialogó con Beyond The Grid, podcast oficial de la Formula 1, y reveló: "Si miras cómo hemos desarrollado el coche, puedo señalar un momento del año pasado en el que creo que cometimos un error. Estamos viendo cómo varía el rendimiento carrera a carrera a consecuencia de ello y es un fallo que ya sabemos desde entonces. Es algo que hemos ido corrigiendo y a raíz de ello, hemos mejorado gradualmente".

"No es un error que se pueda corregir por completo a día de hoy, es algo que haremos durante todo el invierno. Aerodinámicamente, nuestro concepto no es que se aleje increíblemente de los otros coches, sólo es algo que nos da un poco más de rendimiento", explicó el directivo, dejando en claro que el monoplaza alemán será competitivo de cara a la temporada 2023 y promete dar pelea en lo más alto del campeonato.

"Durante el invierno, te planteas si alguien más se ha dado cuenta de este concepto, pues visualmente es muy diferente. Si apuestas por el desarrollo de un coche muy distinto, es complicado saber si merecerá la pena al final, pero no ha cambiado mucho el juego según lo que hemos aprendido este año. Puedes pensar que la cosa cambia mucho de uno a otro, pero no, sólo es una solución distinta al resto", sentenció Mike Elliott.