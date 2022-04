No cabe duda que Daniel Ricciardo es uno de los mejores pilotos de la Formula 1. Sin embargo, nunca tuvo la oportunidad de contar con un monoplaza verdaderamente competititvo y poder pelear por el título mundial. O quizás él mismo la desaprovechó por irse antes de tiempo de Red Bull Racing: corrió para ellos desde 2014 hasta 2018, consiguiendo dos 3º en la tabla de pilotos (2014 y 2016).

El australiano se sentía muy a gusto con la escudería austríaca, pero todo cambio con la llegada de Max Verstappen, un joven que en todo momento tenía claro que iba a ser el conductor principal. Ricciardo, para nada contento con esta situación, decidió marcharse del equipo de cara al 2019 y firmar con Renault, a pesar de que perdió así la posibilidad de conquistar la corona.

La palabra de Christian Horner

En declaraciones para The Australian, Christian Horner confesó recientemente: "Daniel había visto (en 2018) que Max (Verstappen) estaba al alza y él no quería ser un segundón. Además, tenía dudas sobre los motores Honda. Nos entristeció que decidiera dejar el equipo. Desgraciadamente, las cosas luego no funcionaron como queríamos para él. Ahora (en McLaren con Lando Norris) también tiene un compañero de equipo rápido que le hace la vida difícil. Y eso es difícil para él".

La palabra de Daniel Ricciardo

"No me importan (las críticas sobre su salida). Después de todo, sabía en qué me metía cuando dejaba un equipo grande y me pareció que era lo correcto en ese momento. Hay que sentirse cómodo con todo lo que ocurre en un equipo y había muchas cosas con las que me sentía un poco incómodo, había una falta de estabilidad", sostuvo en una entrevista con Herald Sun.

Cabe resaltar que, además de sentirse la segunda espada de Red Bull, Daniel Ricciardo se sintió "traicionado" por la salida de su ingeniero de carrera Simon Rennie para el 2019. "Había establecido una buena relación con él y lo tenía claro: lo perdería si me quedaba", admitió. Ahí vio el momento perfecto para marcharse y apostar por Renault, en donde duró 2 temporadas y firmó por McLaren.

El australiano desea poder ser campeón del mundo con el equipo británico y "vengarse" de los austríacos por dejarlo en un segundo lugar: "Por supuesto que me gustaría ganar el título en un McLaren y luego poder decir: Te lo dije. La conclusión es que mi decisión tenía sentido. Pero puedo entender que la gente diga que nunca debería haberlo hecho o algo así. Hay que esperar eso. Pero es ahora y no me importa".