Como es de público conocimiento, la Formula 1 ha añadido el Gran Premio de Miami al calendario del 2022 y es una de las fechas que más expectativa genera, tanto en los fanáticos del automovilismo como en los propios pilotos. En las últimas horas, Red Bull Racing lanzó un video en su canal de Youtube que explica a la perfección las ganas que tienen de dar el presente en el estado de Florida. Sergio Pérez, el gran protagonista.

En la extraordinaria grabación se puede apreciar el desentendimiento que hay entre Christian Horner, jefe de la escudería, y Checo, uno de los dos conductores. El experimentado mexicano se encuentra muy relajado en Nueva York y recibe un llamado del directivo diciendo que lo necesita en Miami para mayo (el 8 es el GP). Mientras esto sucede, varios autos de policía transitan por el lugar donde se ubica el azteca con las sirenas, por lo que se produce el malentendido y piensa que debe presentarse hoy mismo.

Al checar con su teléfono cuánto tiempo tarda en viajar hasta la ciudad del sureste de los Estados Unidos, decide que la mejor opción es conducir en el RB7 de la temporada 2011. Sergio Pérez, entonces, comete la locura de recorrer más de 2000 kilómetros en 11 horas a través del monoplaza de Formula 1 con la ayuda de sus ingenieros, que lo van guiando y le cambian los neumáticos cuando lo requiere.

Una vez en el circuito, el cual no está finalizado debido a que llegó antes de tiempo, Checo pide que le abran las puertas y da algunos giros para poder conocer la pista. "Lo hice, tal como me pediste. Estoy aquí, hoy", le dice el piloto a Christian Horner a través de una pantalla gigante en el Estadio Sun Life. "Te dije en mayo. Igualmente, no me quejaré de que uno de mis pilotos llegue así de rápido", le respondió el jefe.

"Ha sido estupendo participar en mi primer viaje por carretera con Red Bull. Recuerdo a Daniel (Ricciardo) conduciendo por el puente Golden Gate y nunca pensé que tendría la oportunidad de formar parte de esto. Miami es el lugar perfecto para la Fórmula 1. Es una ciudad agradable y hay un buen ambiente. La pista se ve muy bien. Austin siempre se siente como una carrera en casa para mí y creo que no será diferente en Miami", explicó Sergio Pérez.

¿Cuándo es el Gran Premio de Miami?

Habrá que esperar un poco y no ser tan ansioso como Checo para llegar al Gran Premio de Miami. Primero se desarrollará el GP de Emilia-Romaña este domingo 24 de abril; mientras que la Formula 1 desembarcará en Florida para el 8 de mayo. Será la quinta fecha de la temporaad, y luego volverán a Europa para competir en España, Monaco y Azerbaiyán.