El Gran Premio de Emilia Romaña, la cuarta fecha de la temporada 2022 de la Fórmula 1, fue el primer 'golpe' para Charles Leclerc, dominador en el inicio del calendario y líder de la tabla de pilotos. Su error en el el Autódromo Enzo e Dino Ferrari se vio contrastado por el 1-2 conseguido por Max Verstappen y Sergio Pérez, quienes se acercaron en la tabla.

Este fin de semana no fue el ideal para el monegasco, que se vio superado por el neerlandés en la clasificación y en la carrera sprint, lo que llevaron al último campeón del mundo a dominar las 63 vueltas de Imola. Y para colmo, su percance lo llevó a quedarse fuera del podio (completado por el mexicano y Lando Norris), culminando en la sexta posición.

A falta de 10 vueltas, Pérez se defendía del piloto de Ferrari, cuando este se exigió de más y cometió un error que lo llevó a perder el control de su monoplaza, montar sobre el piano y despistarse hasta golpear contra las defensas. Al regresar a la pista, ingresó a boxes para cambiar la trompa y perdió todas las chances de pelear por el título.

Al finalizar el GP de Imola, Charles Leclerc se manifestó en su cuenta de Twitter y admitió su error, al mismo tiempo que pronosticó mejores cosas para el futuro. “Lo di todo, pero pasé del límite al final. Lo siento por el equipo y por todos los tifosis que nos apoyan. En lugar de un P3, terminó en un P6. Volveremos más fuertes”, dijo en su publicación.

Carlos Sainz culpó a Daniel Ricciardo por su accidente

Tras el abandono en el Gran Premio de Emilia Romaña, Carlos Sainz le tiró a Daniel Ricciardo por la responsabilidad en el incidente que lo dejó fuera de todo. "Una pena, los dos coches no hemos salido muy bien mientras McLaren ha salido muy rápido. Nos hemos quedado un poco, consigo recuperar la posición, le he dejado todo el espacio que había a Daniel, y se ve que se ha debido subir al piano, ha cometido un error y me ha dado. Así son las carreras, no se puede hacer mucho más. No sé qué le ha pasado a Ricciardo, le ha escupido el piano con la mala suerte de que me ha ido a dar a mí", manifestó.