El desenlace de la temporada 2021 del campeonato mundial de la Fórmula 1 ha tenido un efecto devastador en Lewis Hamilton, piloto británico de la escudería Mercedes, quien no pudo conseguir su octavo título y presenció como segundo la coronación de Max Verstappen, corredor holandés de Red Bull.

"Lewis nunca superará el dolor y la angustia que le causaron. Para ser honesto, todavía hoy, ni siquiera puedo entender lo que pasó", comentó Toto Wolff, director de la escudería Mercedes. Con esta frase quedó remarcada una sensación que tienen al interior de la Fórmula 1 respecto a que Lewis Hamilton ha deteriorado su imagen e interacción con sus compañeros del serial.

Fernando Alonso, actualmente con la escudería Alpine, fue el primer compañero de Lewis Hamilton cuando el británico debutó en la Fórmula 1 en la temporada 2007 en la escudería Mercedes. "En aquella época no estaba tan mal. Era el rookie, el que empezaba", recordó el piloto español.

Lewis Hamilton se ve perdido

También Fernando Alonso detalló que en esa temporada 2007, Lewis Hamilton parecía "un tsunami con todo su talento, habilidades y resultados, resultados inmediatos" y apuntó que entre ellos no hay una mala relación y rememoró que al interior de la escudería McLaren "tuvimos una competencia muy dura, pero justa. Honestamente, creo y él también, el equipo no manejó la situación. No quiero culpar a Ron Dennis, director del equipo en 2007, no quiero culpar a un nombre en particular, pero como equipo y como gerencia... Nosotros éramos demasiado jóvenes, demasiado ambiciosos y nadie nos guió".

En diversas entrevistas ante diferentes medios de comunicación, Fernando Alonso ha vertido declaraciones que describen a un Lewis Hamilton que ha deteriorado su imagen y sus relaciones en la Fórmula 1. "Ha empeorado con los años, ahora le veo más perdido. Tiene poca relación con todo el mundo, estos últimos tres años se aisló. Está metido en el mundo de la moda, va vestido así un poco raro", apuntó el piloto español.