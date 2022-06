Le vaya bien, mal, excelente u horrible en la pista, Sergio Pérez siempre recibe algún tipo de crítica por parte de Helmut Marko, asesor de Red Bull Racing y uno de los directivos más polémicos de toda la Formula 1. Luego de la pesadilla que vivió en el Gran Premio de Canadá, por supuesto que no hubo excepción. ¿Qué es lo que dijo el austriaco del piloto mexicano de 32 años?

Checo tuvo un rendimiento bastante flojo en la etapa de clasificación: solo logró el decimotercer puesto, lo que generó una gran decepción en él y en el equipo. Sin embargo, se mostró motivado para la carrera del domingo y tuvo un gran inicio, por lo que imaginarlo en el podio no era algo difícil. Lamentablemente, una falla en la caja de cambios lo obligó a retirar su monoplaza de la pista en la vuelta 9.

"Es una pena, todo nos salió mal este fin de semana y bueno especialmente irnos en cero duele. Los problemas siguen perjudicándonos bastante e irnos en cero duele bastante. Me quedé totalmente en neutral y ya no avanzaba para nada",explicó el azteca ante la prensa internacional. A pesar de que todo parece indicar que la falla fue ajena al conductor, esto no es lo que piensa Helmut...

Marko dialogó con ORF, canal austriaco, y señaló con contundencia: "La caja de cambios de Sergio (Pérez) se descompuso. Ya no era nueva, pero según nuestros cálculos este Gran Premio debería haber durado. Quizás el accidente del sábado (en la clasificación) la afectó de alguna manera negativa, aunque parece que el golpe no cayó en la transmisión". Así es: apuntó a Checo como posible culpable.

La prensa internacional aniquiló a Sergio Pérez

Algunos de los portales de automovilismo más importantes y leídos del mundo destrozaron a Checo por su actuación en el Circuito Gilles Villeneuve. Claro, si bien nunca sabremos qué hubiera pasado si no le fallaba la caja de cambios de forma tempranera en la carrera, es cierto que no estuvo a la altura de las circunstancias en la etapa de clasificación. Por esa razón, recibió críticas de todo tipo.