Sergio Pérez tiene asegurado su asiento de privilegio en Red Bull Racing hasta finales de la temporada 2024. Sin embargo, está claro que no se debe relajar: si muestra un mal rendimiento en cualquier momento puede ser reemplazado por Daniel Ricciardo, quien ha firmado con la escudería austríaca para hacer de tercer piloto.

David Coulthard, británico de 51 años que corrió en la Formula 1 entre 1994 y 2008 Williams, McLaren y Red Bull, decidió aconsejar al mexicano en una entrevista brindada a Balls.ie, portal irlandés. Conoce muy bien lo que representa esta competencia, por lo que sabe qué es lo que no debe hacer Checo para perder su sitio.

"Checo mirará por encima de su hombro y verá que hay un piloto reserva de verdad ahí (Daniel Ricciardo). Eso significa que Checo va a tener que vigilar de cerca su salud, su forma física y no enfermarse en alguna carrera", aclaró el oriundo de Twynholm, Reino Unido. Esto, debido a que ni siquiera le puede dar la oportunidad a los reservas de mostrarse..

El ganador de 13 Grandes Premios explicó: "Cuando estuve en McLaren, donde estuve 9 años, hacía todos los test y nunca me perdí una carrera, incluso cuando me bajaba del coche y no me sentía bien. Sabía que en el momento en que dejaba subir al coche a un piloto de pruebas, le daba la oportunidad de demostrar lo bueno que era. Tienes que defender tu territorio".

"Después de haber estado en una situación similar a la de Sergio (Pérez), enfrentándome a Mika (Hakkinen) y Kimi (Raikkonen), no hay que dejar piedra sin mover. Entrenamiento físico y mental... La única forma de que mejore su velocidad de clasificación es en el coche o en el simulador", sentenció David Coulthard, quien aportó su granito de arena para que Checo siga en la élite de la categoría.