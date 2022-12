A pesar de haber tenido una gran temporada tanto en lo individual como en lo colectivo, las críticas le siguen llegando a Sergio Pérez. En esta ocasión, nuevamente un histórico piloto de la Formula 1 decidió despreciarlo en declaraciones públicas y lo puso a la sombra de Max Verstappen, su compañero de Red Bull Racing. ¿De quién se trata?

David Coulthard, británico de 51 años, liquidó a Checo en conversación con Motorsport.com. Compitió en la élite del automovilismo entre 1994 y 2008, y su resultado más destacado fue un segundo puesto en 2001 con McLaren. A pesar de tener un coche competitivo jamás salió campeón mundial, pero aún así atacó al mexicano, quien recién en la etapa final de su carrera tiene la posibilidad de correr con un buen monoplaza.

Primero, el oriundo de Escocia hizo referencia a las 15 victorias logradas por SuperMax en la temporada 2022: "Esas cifras, en mi opinión, ya hablan por sí solas. Max ha rendido a un nivel especialmente alto todo este año. Realmente ha maximizado el potencial del coche de Red Bull". Y al enaltecer al neerlandés, automáticamente tundió a Pérez.

"Definitivamente (la diferencia de nivel entre Verstappen y Pérez) no se debe sólo al coche. Eso se ve muy bien en la comparación entre Max y Checo. No hay más que ver lo que ha hecho Checo este año y lo que ha demostrado Max. Hay una gran diferencia ahí, le guste Max a la gente o no. Pero no hay nada que reste mérito a su rendimiento y velocidad", admitió.

David Coulthard ve un Red Bull vs. Mercedes en 2023

"Definitivamente creo que Mercedes estará más cerca el año que viene, sí. Al menos han captado la tendencia al alza. Y seamos muy honestos: básicamente ya tienen un coche capaz de ganar carreras. Así de sencillo. Sólo han ganado uno y dos con la carrera sprint incluida (en Brasil), pero el coche tiene potencial y es teóricamente un coche ganador. Eso es innegable", sentenció Coulthard.