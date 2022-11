Max Verstappen, quien terminó por delante de Charles Leclerc en el Circuito Yas Marina, admitió que no le hubiera gustado retener al de Ferrari para beneficiar a Pérez.

Insólito: Max Verstappen se alegró de no ayudar a Sergio Pérez en Abu Dabi

El Gran Premio de Abu Dabi nos entregó un previsible podio, pero lamentablemente para los fanáticos mexicanos el orden del mismo no fue el mejor. Max Verstappen volvió a ganar y cerró la temporada a la altura de lo que fue su título; mientras que Charles Leclerc le ganó la pulseada a Sergio Pérez y se hizo con el segundo lugar, lo que le permitió a su vez ser subcampeón mundial.

Si bien el neerlandés estaba por delante del monegasco en la pista, confirmó en conferencia de prensa que no recibió ninguna orden por parte de Red Bull Racing para retener al piloto de Ferrari y hacerlo perder valiosos segundos que le podrían haber permitido a Checo acercarse con más facilidad. Y si hubiera existido este mensaje, no le habría gustado al bicampeón...

"No, no hubo (órdenes de equipo para ayudar a Sergio Pérez), pero también es una decisión bastante complicada de tomar. Tampoco quieres acabar... posiblemente puedes bloquear, pero ¿es eso una carrera justa? Creo que no sería la forma más agradable de terminar el campeonato y de la temporada de esa manera",admitió SuperMax.

Más adelante, haciendo referencia a la persecución del mexicano al monegasco, mencionó: "Parecía que Checo lo estaba alcanzando lo suficiente como para intentar hacer un movimiento, pero luego perdió bastante tiempo en una pelea entre Pierre (Gasly) y Alex (Albon). Perdió bastante tiempo con eso, porque lo estaba viendo en la pantalla".

La crítica de Max Verstappen a Red Bull

"La degradación fue bastante alta en el (neumpatico) medio, en retrospectiva, nosotros, como equipo, podríamos haber empujado un poco más en ese stint medio para Checo, pero eso es siempre fácil de decir después. En ese momento pensamos que teníamos que tener cuidado con los neumáticos. Hemos tenido muchos grandes fines de semana, pero incluso en los grandes fines de semana siempre hay cosas que puedes aprender", sentenció Max Verstappen, quejándose de los neumáticos.