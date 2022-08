Son muchos los expertos en automovilismo que creen que Ferrari tiene todo a disposición para hacerse con el título mundial de la Formula 1 en 2022. Pero claro, a falta de 9 fechas para el final de temporada, la historia luce complicada: Max Verstappen lidera con comodidad y Red Bull Racing parece desfilar por el campeonato. El principal problema de los italianos ha sido la fiabilidad, eso está claro, pero también hay que destacar los puntos que han perdido por malas estrategias.

Esto es en lo que hace hincapié Juan Pablo Montoya, expiloto de F1, quien realizó un análisis del presente de ambos equipos para Vegas Insider. Los conducidos por Mattia Binotto tienen solamente 4 victorias en 13 Grandes Premios, todo esto a pesar de contar con el mejor coche de la parrilla. Por eso, el colombiano marcó la gran diferencia que existe entre las escuderías candidatas al trofeo. Y es la que puede decidir al mismo.

"Creo que Ferrari comenzó con su propio paquete, y debería estar liderando los puntos a estas alturas por lejos. Y creo que, a día de hoy, todavía tienen el ritmo para ganar las carreras, pero ya sabes, siguen golpeándose a sí mismos. Eso es lo difícil, y si entienden y descubren lo que tienen que hacer, y cómo mirarlo, y hacer una estrategia un poco mejor, entonces, pueden ganar muchas carreras", explicó el oriundo de Bogotá.

Más adelante señaló: "Lo miras una y otra vez, miras Mónaco, miras la última en Hungría, y hay muchas más carreras que dices, 'oh Dios mío, tiran esta, oh, tiran la siguiente, oh Dios tiran la siguiente...'. Es como si tuvieran tanto miedo a tomar decisiones, en mi opinión. Eso es lo que realmente les está perjudicando. No es que no estén haciendo un trabajo increíble, porque han construido el mejor coche este año. Pero están en esa posición que sabes cuando eres tan bueno que piensas como: 'no lo arruinemos'. Cuando estás pensando eso, alguien más está pensando: 'te tenemos'. Estás completamente jodido".

En cambio, en Red Bull, las cosas se hacen de manera diferente según su juicio. "Creo que lo que tiene Red Bull es que no tienen miedo de perder. Tienen esta actitud: no importa si nos equivocamos, lo intentamos. Mientras que la mentalidad de Ferrari es: no lo arruinemos, porque podemos ganar. Mattia no es el hombre de la estrategia. Todo el mundo le echa la culpa, pero no es él. No creo que sea él quien diga, 'oh pongamos el neumático duro'. Por eso tienes estrategas, y por eso pagas a los mejores para que tomen esas decisiones".