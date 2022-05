La crítica de Jo Ramírez a Checo Pérez: "No está a la altura de Verstappen"

El Gran Premio de España terminó de la mejor manera para Red Bull, luego de que Max Verstappen y Checo Pérez terminaran en las primeras dos ubicaciones, por delante de George Russell, de Mercedes. De esta manera, la escudería austríaca aprovechó la olvidable jornada de Ferrari, que sufrió el abandono de Charles Leclerc cuando lideraba la carrera con comodidad.

Sin embargo, la polémica no faltó en Red Bull, luego de que Checo Pérez recibiera la orden de dejar pasar a Max Verstappen. El mexicano lideraba la carrera, pero aceptó la instrucción y al final de la carrera aclaró que sería necesario conversar acerca de lo sucedido. Aunque Pérez sabe trabajar muy bien en equipo, el fastidio pareció evidente, pero para su compatriota, Jo Ramírez, la decisión fue entendible.

Ramírez, quien formó parte de la directiva de McLaren en los años donde Ayrton Senna y Alain Prost competían por victorias pese a ser del mismo equipo, estuvo en el circuito de Cataluña y contó cómo vio aquel pedido de Red Bull a Checo: “Fue una gran victoria con el segundo (lugar). Aunque iba primero antes, ha cumplido con su deber de ayudar a Max ha llegar al campeonato. Una carrera magnifica sin errores y está en un momento muy bueno”, analizó.

Asimismo, Ramírez comparó aquel duelo entre compañeros que protagonizaban Senna y Prost, con este que pudieron tener Verstappen y Pérez: “En mis tiempos con Senna y Prost era difícil porque los dos estaban al mismo nivel. Checo todavía no está al nivel de Verstappen, pero está creciendo mucho. Yo creo que en unas carreras más estará al mismo nivel”.

No cree que Checo pueda pelear por el título

De todas formas, Jo Ramírez no ve posible que Checo Pérez pueda pelear este año por el título. El ex directivo considera que cuando el mexicano se acerque a su compañero, este tendrá una ventaja considerable: “Verstappen estará adelante en el campeonato y entonces se perdió por ese año. Pero no importa, es joven, está mejorando cada día, pero ahora el campeonato es más difícil”.