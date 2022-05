El Gran Premio de España nos entregó una polémica: los ingenieros de Red Bull Racing le dieron la orden a Sergio Pérez de cederle la victoria a Max Verstappen. Esto se dio en el giro 49 de 66, cuando el piloto mexicano lideraba la carrera en el Circuito de Barcelona y el vigente campeón del mundo comenzaba a respirarle en la nuca. Para evitar cualquier tipo de inconveniente innecesario, los austriíacos tomaron esta decisión y no pasó para nada desapercibida...

Checo, como buen compañero, no se opuso y se dejó pasar por el neerlandés, pero dejó muy en claro que no estaba de acuerdo. "Esto es muy injusto. Estoy contento por el equipo, pero luego tenemos que hablar", soltó por la radio. Christian Horner, jefe de la escudería, enfrentó los micrófonos y dio una larga explicación de por qué optaron por esta estrategia, y hasta aseguró que el fanático del América les dará la razón.

En diálogo con Sky Sports, mencionó: "Creo que el problema que tuvimos fue que pudimos ver que los otros coches tenían temperaturas elevadas -agua, aceite, frenos-, y lo último que quieres arriesgar es un abandono cuando tienes dos coches que potencialmente pueden tener un 1-2. Tenían estrategias diferentes, así que no era una lucha directa, Max (Verstappen) tenía mucha ventaja con los neumáticos y, por supuesto, los neumáticos de Checo (Pérez) no habrían llegado hasta el final".

Además, el directivo subrayó que en otro tipo de circunstancia dejaría correr a sus pilotos: "Por supuesto, pero nuestra responsabilidad es llevar a los dos coches a casa con tantos puntos como podamos y, por supuesto, lo que Checo no pudo ver en ese momento, y que puede ver perfectamente ahora, es que tenía que hacer un stint tan largo con el neumático medio. Max tenía tal ventaja de neumáticos. Desde el punto de vista del equipo que no tenía sentido arriesgarse con un DRS intermitente (por el problema de Verstappen), con temperaturas que suben y bajan, así que era absolutamente lo correcto".

"Creo que lo discutiremos y él (Checo) verá la trama de la carrera y verá que tenía cerca de 30 vueltas para hacer con esos neumáticos, que al final necesitábamos ir a pits para asegurarnos de cubrir a Russell. En el calor del momento se puede entender, si él no presiona por ese tipo de cosas no está haciendo su trabajo, Incluso esta noche, viéndolo justo después de la carrera, (Pérez) lo entenderá. Hay un panorama más amplio, como he dicho, las temperaturas eran furiosas y más allá de todos los límites que hemos visto y en este tiempo intempestivo de calor", sentenció Christian Horner.