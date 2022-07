Llegó el momento que millones de fanáticos de la Formula 1 deseaban que no pase nunca: Sebastian Vettel, uno de los mejores pilotos de la historia, ha anunciado su retiro de la máxima competencia de automovilismo a nivel mundial. Con 4 títulos mundiales en la espalda (2010, 2011, 2012 y 2013, todos con Red Bull), el alemán de 35 años decidió ponerle fin a su gran carrera una vez termina la temporada 2022.

Por supuesto, esta noticia ha tenido muchísimas repercusiones y sus compañeros de pista comienzan a dejarle distintos mensajes de agradecimiento por todo lo que le ha dado al deporte y deseándole éxito para sus nuevos proyectos. Sergio Pérez, por ejemplo, acaba de lanzar una emotiva declaración para halagar al oriundo de Heppenheim, del cual nunca fue coequipero pero sí formó una linda relación.

"De alguna manera me siento muy orgulloso de Seb por lo que ha logrado, es una gran leyenda de este deporte, una gran persona. Siempre ha sido muy justo, muy vocal, ha sido muy exitoso, tiene una familia hermosa. Es todo lo que uno espera que pueda lograr un colega. Estoy muy orgulloso de él, le deseo lo mejor a él y a su familia", mencionó Checo.

Una de las razones por las que Vettel ha tomado esta decisión es porque quiere estar más cerca de su familia, algo que el mexicano comparte. El corredor de Red Bull explicó: "Definitivamente cada vez que te despides de tus hijos es duro. Es un deporte que toma todo de ti, de tu vida personal. Básicamente no tienes mucha vida personal porque siempre estás trabajando, entrenando, siempre cuidándote lo que comes. Es muy aceptable y entendible (la decisión de Vettel). Cuando tienes un proyecto que te motiva y quieres estar aquí, entonces sabes cuál es el precio. A veces ya no estás dispuesto a pagarlo y es cuando debes despedirte del deporte".

Ya que tocó este tema, le preguntaron a Sergio Pérez si él ya está pensando en una fecha posible de retiro para poder dedicarle más tiempo a sus seres queridos, a lo que respondió: "Creo que si estuviera en un proyecto que no me inspirara, quizás el precio a pagar por ser un piloto de F1 ya no valdría la pena. Por suerte estoy en una situación diferente". Por ahora, tendremos Checo para rato mientras siga compitiendo con Red Bull.