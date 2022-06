"Formula 1: Drive to Survive" ha tenido un éxito innegable en Netflix. Millones de personas visualizaron el documental e incrementaron su pasión por el torneo de automovilismo más importante del planeta, o bien se adentraron en el mundo sin tener conocimientos previos. Ha sido un gran impulso para la competencia, pero también tuvo su lado negativo: convirtió a la F1 en un show dramático y disgustó a los protagonistas.

Los productores de la plataforma de streaming han logrado que pilotos importantes (como Max Verstappen) se nieguen a participar de las últimas temporadas y otros (como Sergio Pérez, Lando Norris y Carlos Sainz) queden totalmente disconformes con la más reciente entrega. Esto, debido a las polémicas y rivalidades que se inventaron con tal de agregarle suspenso al campeonato.

Christian Horner, jefe de Red Bull Racing, analizó esta situación luego de que Netflix confirme dos temporadas más de este documental. Si bien reconoce el gran trabajo que se ha hecho con la atracción de nuevos fanáticos, apoyó a SuperMax y lanzó una crítica despiadada en contra de los creadores de este contenido. Tal es así que comparó "Drive to Survive" con "Keeping Up with the Kardashians", un programa estadounidense destinado a otro tipo de público.

"La Formula 1, ahora por el dinero y los intereses comerciales, Netflix lo ha convertido en las Kardashians sobre ruedas. Hay muchas personalidades y muchas historias. No solo es los grandes equipos, sino los pequeños intentan sobrevivir e ir creciendo. Es una intersección de algo deportivo con el negocio y el factor humano. Tiene muchos elementos", apuntó con contundencia el británico en diálogo con Cambridge Union.

Más adelante admitió: "En cuanto a atraer un nuevo público, ha sido fantástico. Mi hija de 16 años, hace tres años, no le interesaba nada lo que hacía y ahora cree que soy algo genial. Ha tenido un efecto masivo en la F1, abriendo a una nueva audiencia, sobre todo en Estados Unidos, donde siempre le costó generar interés. Ahora no solo mi esposa (Geri Halliwell, exintegrante de las Spice Girls) es reconocida cuando pasamos por migración".