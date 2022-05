Jos Verstappen no quedó conforme con lo sucedido en el Gran Premio de Mónaco: criticó a la escudería y demeritó el triunfo del mexicano.

Sergio Pérez logró una histórica victoria para su carrera en el Gran Premio de Mónaco, que lo convirtió en el piloto mexicano con más triunfos en la Fórmula 1, y lo posicionó en el tercer lugar de la clasificación de pilotos. Todo en Red Bull Racing pareció ser alegría tras un fin de semana positivo desde varios puntos de vista, pero al parecer no fue tan así para la familia Verstappen.

En su habitual columna post-competencia publicada este lunes, Jos, el padre de Mad Max, se quejó duramente con Red Bull. ¿Los motivos? Consideró que el tercer puesto de su hijo en Mónaco se debió a que el equipo de Christian Horner "prefirió a Checo sobre el campeón de la F1", ya que la estrategia se habría volcado hacia el mexicano cuando el neerlandés es el líder del campeonato. ¿Exige privilegios?

"Red Bull logró un buen resultado, pero al mismo tiempo ejerció poca influencia para ayudar a Max a ponerse al frente. A Max, que es el líder del campeonato, no le ayudó en ese sentido la estrategia elegida. Se volvió completamente a favor de Checo. Eso fue decepcionante para mí, y me hubiera gustado que fuera diferente para el líder del campeonato", escribió.

Jos Verstappen le quitó mérito al triunfo de Checo Pérez

Continuando con sus dardos envenenados hacia los de Milton Keynes, el Sr. Verstappen no dudó al afirmar que "se han tirado diez puntos de Max", y le quitó mérito al triunfazo del nacido en Guadalajara. "Pérez en realidad ganó la carrera debido a la parada en boxes anterior. El equipo quizás pueda explicar eso como una apuesta, pero ya habían visto, por ejemplo con Gasly, que los intermedios eran la mejor opción en ese momento", disparó.

"Me hubiera gustado que fueran por Max, pero claro no soy del todo objetivo. Creo que aquí se han tirado diez puntos de Max. Especialmente con los dos retiros que hemos tenido, necesitamos todos los puntos. No olvides que Ferrari actualmente tiene un auto mejor, especialmente en la calificación".

Para suavizar un poco su crítica, sobre el final, Jos Verstappen dijo alegrarse porque Sergio Checo Pérez haya podido ocupar el primer lugar en un circuito tan mítico como el de Montecarlo, pero recalcó que él y su hijo ya tienen su mente en el próximo GP de Azerbaiyán.