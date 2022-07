A pesar de que Charles Leclerc se llevó el triunfo en el Gran Premio de Austria, Ferrari se fue con un sabor agridulce tras lo sucedido con el monoplaza de Carlos Sainz. El español tenía en sus manos la posibilidad de rebasar a Max Verstappen y darle un doblete a la escudería italiana, pero otra vez una falla en el motor lo obligó a retirarse de la carrera. En esta ocasión, por si fuera poco, se le incendió el coche.

Esto, además de sacarle una gran cantidad de puntos para el campeonato mundial, también los perjudica de cara al futuro. Primero, el personal tiene que trabajar día y noche para saber cuál fue el problema que ocasionó la falla y su correspondiente solución; segundo, los gastos económicos que esto requiere; tercero, el tratar de llevar adelante los arreglos sin romper el reglamento de la competición. Y en esto último podría haber inconvenientes...

Tal como descubrieron los mecánicos de Ferrari, la explosión provino no vino del motor más joven sino de una potencia de unidad que ya estaba pidiendo el cambio. "Es posible que el fallo haya sido el mismo que el de Leclerc en Bakú. En Austria pudimos haber conseguido otro doblete y no lo hicimos, eso es una prueba de que aún no hemos superado los problemas de fiabilidad, por lo que tenemos que apretar más", explicó Mattia Binotto, decepcionado.

Al desmontar el motor de Carlos Sainz, se apreció que existe una sección del 066/7 muy frágil y que necesita reforzarse. Pero acá viene el problema. Como es de público conocimiento, la FIA prohíbe el desarrollo de los motores, aunque sí es cierto que permite el trabajo que tienen como objetivo la durabilidad. De esta manera, el español afrontaría una sanción en el Gran Premio de Francia ya que montaría la cuarta unidad de potencia (la primera con fiabilidad mejorada).

Como punto a favor, el Circuito Paul Ricard se presenta como uno de los más "sencillos" para adelantar, por lo que no tendría problemas en recuperar algunas posiciones. Aún así, los italianos son conscientes de que no pueden regalar un punto más si es que quieren arrebatarle el título a Red Bull Racing. ¿Qué decisión tomarán de cara a Francia? ¿Se arriesgarán?