En la Formula 1 nadie regala nada. Todos los directivos están en cada simple detalle, por lo que resulta muy difícil que algún equipo pueda sacar ventaja en alguna faceta del monoplaza. Un claro ejemplo de esto es la reciente acusación de Mercedes-AMG Petronas, quien actualmente está tercero en la tabla de constructores y muy lejos del rendimiento de los líderes, contra Red Bull Racing y Ferrari, candidatos al título.

De acuerdo a distintas fuentes internacionales, los austríacos y los italianos "estarían aprovechando un vacío legal" que los conduce a una reducción del efecto porpoising, algo que tanto sufren los alemanes. Se trata de un tablón de madera ubicado en el suelo de los coches, y esta pieza oscilaría más de los 2mm permitidos. El reglamento no se expresa contra esta situación, pero los comisarios de la FIA ya están al tanto y será ilícito a partir del Gran Premio de Bélgica.

No solo esto mantiene inquieto a Toto Wolff, jefe de Mercedes, sino que también está al tanto de unos bloques de deslizamiento emergentes, que cumplen la función de darle una protección extra al monoplaza cuando la tabla golpea contra el suelo. Estas cuestiones, sin duda, le darían a Red Bull y a Ferrari una clara ventaja sobre su equipo y el resto de competidores, por lo que decidió poner presión a través de los medios de comunicación.

"Si un bloque de deslizamiento puede aparecer milagrosamente en el suelo, eso está claramente en contra de las regulaciones. La segunda cosa es una tabla que puede moverse más allá de lo permitido, que es un milímetro; si una tabla se mueve más de ese milímetro estas ganando algo de rendimiento también", apuntó el directivo de los alemanes. Esto no quedó acá...

Christian Horner, ni lento ni perezoso, le respondió a Toto para desmentir estas teorías: "Eso es basura total, basura total, creo que estamos confundiendo problemas aquí. Tal vez se esté refiriendo a, no sé, autos que están a su alrededor en este momento. No tengo idea, pero no tengo absolutamente ningún problema o preocupación en nuestro suelo". Hoy, Red Bull le saca 122 puntos de ventaja a Mercedes.