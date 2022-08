En las últimas horas explotó una verdadera bomba en el mundo de la Formula 1: Oscar Piastri, quien desde el 2021 es piloto de pruebas de Alpine y ha sido potenciado por este equipo para que compita al máximo nivel, se rebeló de manera sorprendente. Claro, ante la salida de Fernando Alonso, los británicos anunciaron al joven australiano como corredor principal para la próxima temporada, pero él dejó en claro que no ocupará dicho asiento.

"Sin mi consentimiento, Alpine ha emitido un comunicado de prensa a última hora de la tarde diciendo que voy a pilotar para ellos el año que viene. Esto está equivocado, y no he firmado un contrato con Alpine para 2023. No voy a conducir para Alpine el próximo año", apuntó en sus redes sociales. No solo eso: instantes después, la prensa internacional aseguró que correrá para ¡McLaren! en reemplazo de Daniel Ricciardo.

En medio del escándalo, Otmar Szafnauer, jefe de la escudería afectada, arremetió contra Piastri y lo presionó para que tome la mejor decisión. "Teníamos un contrato con Piastri y hay que entender dónde nos lleva legalmente. Creemos, y por eso emitimos el comunicado, que existe un contrato vinculante. Vamos a dedicar un tiempo a estudiarlo. Si él no está en el coche, que creo que va a estar, tengo catorce llamadas de teléfono de pilotos interesados, el asiento de Alpine es el más valioso que queda", mencionó en plática con El Confidencial.

Más adelante agregó: "Primero de todo, vamos a ver dónde estamos legalmente con Oscar. Tenemos un contrato, que dice que debíamos apoyarle en su carrera hasta la Fórmula 1 invirtiendo mucho dinero. Sobre todo, hay que tener en cuenta que en 2021 le pusimos un monoplaza e hizo 3.500 kilómetros. Hemos hecho siete tests con él y esto no es nada barato. Solo el coste de un motor es de casi dos millones de euros".

"Hemos gastado mucho, mucho dinero en Piastri para prepararle en el futuro. Si ese futuro no es con nosotros, es lógico y justo que busquemos una compensación. Siempre vi que Laurent estaba intentando hacer lo mejor para los dos pilotos. Con los contratos; con Fernando, que quería seguir; con Oscar, que quería un asiento en 2023. Ha estado trabajando muy duro para encontrarle ese asiento", sentenció Szafnauer, dejando en claro que si Piastri no ocupa el asiento de Alpine en 2023 habrá problemas legales entre las partes.