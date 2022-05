Sin duda uno de los grandes animadores fuera de la pista de carrera es Sebastian Vettel, que, con varias temporadas recorridas, no solo compite, sino que anima a los seguidores. Por otro lado, el piloto alemán sabe que se acerca el final de su carrera y en las últimas horas lanzó una fuerte declaración en relación a él y a su futuro con la Fórmula 1 debido a que vive una contradicción ideológica al formar parte una industria que genera contaminación.

Lo que sucede con la máxima categoría del automovilismo y, que cuestiona el cuatro veces campeón del mundo, esta entre los principales temas de agenda de la directiva. Es más, la llegada de Porches y Audi a la F1 se debe a que la Volkswagen, dueña de ambas marcas, tomó la decisión final en relación a si esta categoría utilizará para 2026 combustibles sintéticos, según lo informado por la agencia de noticias Reuters.

Como decíamos, esto no se le escapa a Sebastian Vettel quien comienza a poner en duda su futuro con la F1. “Es algo que me pregunto, si debería estar corriendo y viajando el mundo. Hay cosas que puedo controlar y otras que no. Es mi pasión manejar autos; cada que lo hago, lo amo. Pero claro que también pienso de si deberíamos estar haciendo, viajando por el mundo y gastando recursos”, expresó el piloto de Aston Martin a BBC Question Time.

Y agregó: “Es cierto. Hay preguntas que me hago cada día. No soy un santo. Estoy bastante preocupado sobre el futuro, cuando hablamos de la energía y la dependencia de energía y lo que viene para el futuro”. Cabe recordar que el piloto alemán no pudo estar presente en los primeros dos grandes premios debido a que contrajo COVID-19. A su vez, en el Gran Premio de Miami chocó con Mick Schumacher a pocas vueltas de finalizar la carrera.

Helmut Makro le contestó a Ferrari

En las últimas horas Ferrari dijo que la diferencia que hay con Red Bull se dará cuando la escudería austríaca este cerca de límite de presupuesto, por lo que Helmut Marko salió a responderles. “No lo creo. Planificamos nuestras actualizaciones de tal manera que siempre perdemos peso con cada actualización, porque desgraciadamente todavía no hemos alcanzado el peso mínimo. Y tampoco lo alcanzaremos con la próxima actualización”, expresó el asesor de Red Bull según lo informado por Motor Sport.