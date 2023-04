En minutos comenzará a llevarse adelante el Gran Premio de Australia, en el cual Max Verstappen partirá en la primera posición de la grilla de partida. Por otra parte, a menos de dos horas para el comienzo de la carrera, Checo Pérez sufre un cambio importante para el inicio de su carrera en el circuito en Albert Park.

El viernes para el piloto tapatío fue para el olvido debido a que no pudo encontrar el balance perfecto en su frenos, en particular en la rueda delantera derecha, por lo que no pudo llevar adelante una buena práctica libre tres. A su vez, en la Q1 el corredor de Red Bull tuvo que abandonar debido a volvió a tener la misma falla mecánica.

Es por esto que hoy por la madrugada de México, Checo Pérez partirá en el último lugar porque no pudo ni siquiera marcar tiempo. Debido a esto, y por los dificultosos problemas que tuvo con su RB19, Red Bull decidió penalizar a corredor de Guadalajara y así aprovechar que saldrá último en la carrera de hoy.

Según lo informado por la Fórmula 1, el piloto del equipo austríaco excedió los números permitidos en el año de cambios con la electrónica de control y batería, el cual es de dos. Por este motivo, el mexicano no saldrá en la última posición en la grilla de partida sino que detrás de Valterri Bottas en la salida de pit lane.