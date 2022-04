El campeón mundial 2016 liquidó a su ex compañero y reveló detalles de la batalla que libraron cuando compartían equipo en Mercedes.

El Gran Premio de Emilia Romagna volvió a exponer la inferioridad del Mercedes contra escuderías como Red Bull y Ferrari. Fiel reflejo de eso fue el pésimo fin de semana que tuvo Lewis Hamilton, quien finalizó en la 13° posición y hasta fue superado por una vuelta por Max Verstappen a mitad de carrera, en una escena que provocó elocuentes reacciones.

Aprovechando este mal momento apareció Nico Rosberg, quien durante su etapa en la escudería alemana mantuvo una verdadera batalla con el británico, en lo que sería su año consagratorio y el último de su carrera en la Fórmula 1. Y no tuvo piedad al criticar la conducción de Hamilton y sus celos al interior del equipo.

"Es una temporada larga, pero no están en ninguna parte con ese coche; ni siquiera podrán luchar por ganar carreras en el corto plazo. Puedes ver cómo aumenta la tensión. Vimos cómo, en mi opinión, Toto estaba enojado con Lewis, porque tal vez Lewis criticó al equipo con demasiada dureza en la radio interna del equipo por algo que hicieron. Mercedes está asumiendo la culpa, tratando de apoyar a Lewis mentalmente, animándolo y diciendo: 'Oye, Lewis, no es tu culpa, realmente depende de nosotros'. Eso es muy inteligente, porque no es del todo la verdad", expresó para Sky.

Rosberg calentó la competencia entre Hamilton y Russell

Rosberg cree que Hamilton también tiene responsabilidad, dado que Russell obtuvo mejores resultados: "No olvidemos que Russell fue cuarto con ese mismo coche, por lo que Lewis tuvo un papel importante en ese pobre resultado este fin de semana. Russell hizo un fin de semana brillante, así que había más en ese coche".

Y continuó disparando: "No olvidemos también, Lewis odia terminar detrás de su compañero de equipo. Incluso si estás en el orden, él realmente odia apasionadamente llegar detrás de su compañero de equipo, eso también sucedió este fin de semana, así que eso también va a aumentar mucho la tensión. Especialmente en la sala de ingeniería donde Lewis va a presionar cada vez más, por lo que será interesante ver cómo se desarrolla", reveló.

Su feroz batalla con Hamilton

Por si fuera poco, el campeón del mundo 2016 liquidó a Hamilton al revelar detalles de su vieja lucha: "Llegó al punto de que teníamos un código de conducta en papel, lo que se nos permitía hacer en una batalla rueda a rueda, incluso sanciones con muchos ceros adjuntos a eso, porque no había otra manera, simplemente se volvió demasiado acalorado y demasiado extremo"..

"(Hamilton y Russell) no están en eso en este momento, creo que es mucho más fácil ir. Es menos acalorado cuando estás compitiendo por el puesto 11 y 13 en lugar del primero o segundo todo el tiempo. Por lo que definitivamente hará que la situación interna, en términos de la batalla entre los pilotos, sea más fácil de manejar", cerró.