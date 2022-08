Si bien todas las miradas se van con Max Verstappen en la jornada de este domingo, pasaron otras cosas más que interesantes en el Gran Premio de Bélgica desarrollado en el Circuito de Spa-Francorchamps. Por ejemplo, el tremendo y picante cruce entre Lewis Hamilton y Fernando Alonso, quienes nos supieron regalar una de las mejores rivalidades de la historia en la inolvidable temporada 2007 de la Formula 1.

Bueno, parece que viajamos en el tiempo y retrocedimos 15 años. Y es que el español destrozó por completo al británico a través de la radio de su equipo. ¿La razón? Este último no le dejó espacio en una curva, por lo que terminaron chocando sus monoplazas. El resultado fue muy diferente para ambos: el de Alpine pudo continuar la carrera (aunque perdió posiciones); mientras que el de Mercedes se vio obligado a abandonar.

"¡Qué idiota! Me echó hacia fuera. Este tipo solo sabe pilotar si empieza primero", señaló el asturiano con contundencia. Claro, Lewis Hamilton se hizo eco de estas declaraciones y le contestó ante la prensa internacional: "Realmente no tengo una respuesta para eso, prefiero no hacer comentarios al respecto. Sé cómo se sienten las cosas en el calor del momento, pero es bueno saber lo que siente por mí. Es mejor que se sepa cómo se siente".

"Como dije, no fue intencional, y asumo la responsabilidad por ello. Eso es lo que hacen los adultos. Todo el mundo me ha dicho lo que esta haciendo, ya se lo que piensa de mí. No me importa mucho, he ido por el exterior, no le he dejado espacio, pensaba que sí. Es un error fácil de cometer y he pagado el precio. Es una pena para el equipo, pero son cosas que suceden", explicó el heptacampeón mundial de F1.

Por último, a pesar de que reconoció que él se equivocó en la pista, reveló que no se disculpará con Fernando Alonso. "Lo habría hecho hasta que he escuchado lo que ha dicho", admitió Hamilton, más que enojado con su excompañero de equipo por su insulto. De esta manera, aunque sea por un rato, volvimos a lo que fue una de las mejores temporadas en la historia de la competencia. ¿Seguirá la rivalidad?