Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Las primeras palabras de Checo Pérez tras probar el nuevo motor de Cadillac: “Historia del automovilismo”

El piloto mexicano sigue preparándose de cara a su redebut en la Fórmula 1 de la mano de Cadillac.

Por Leandro Barraza

Sigue a Bolavip en Google!
Checo Pérez a bordo del coche de Cadillac en Silverstone
© @F1Checo Pérez a bordo del coche de Cadillac en Silverstone

Checo Pérez dio un nuevo paso importante con Cadillac. A pocos días de los primeros test oficiales de pretemporada de la Fórmula 1, el tapatío giró por primera vez con un coche de su nuevo equipo en el emblemático circuito de Silverstone.

Publicidad

“Hoy ha sido un día realmente increíble. Todos debemos sentirnos increíblemente orgullosos de completar nuestras primeras vueltas como equipo. Todas y cada una de las personas han trabajado muy duro para llegar a este momento y ha sido emocionante formar parte de la historia del automovilismo, declaró Pérez tras la sesión en Silverstone.

“Todos podemos y debemos disfrutar, pero me ha dado muchas ganas de más. Sólo quiero volver y hacer kilómetros, esto es sólo el comienzo”, cerró el piloto mexicano luego de girar en Silverstone con el nuevo motor de Cadillac.

Cabe recordar que Checo ya había dado algunos giros en Imola, pero con un Ferrari SF-23, coche que utilizó el equipo de Maranello en la temporada 2023. Ahora utilizó un prototipo de Cadillac, aunque no es el monoplaza final que debutará en Australia.

Publicidad

El posteo de Checo Pérez en redes sociales

Además de sus declaraciones, Sergio Pérez también se pronunció en redes socialess luego de girar en Silverstone. “La historia comienza hoy para @Cadillac_F1. Primeras vueltas completadas. Orgulloso de este equipo y agradecido con cada una de las personas por todo el trabajo duro. ¡Vamos!”, escribió.

Tweet placeholder
McLaren renovó a Pato O’Ward como piloto de reserva para la temporada 2026 de la F1

ver también

McLaren renovó a Pato O’Ward como piloto de reserva para la temporada 2026 de la F1

En síntesis

  • Checo Pérez rodó por primera vez con Cadillac en el circuito de Silverstone.
  • El tapatío utilizó un prototipo con el nuevo motor, no el monoplaza final.
  • Previamente, Pérez había realizado pruebas en Imola con un Ferrari SF-23.
Publicidad
leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
El video de Checo a bordo del nuevo coche de Cadillac que revolucionó las redes
FÓRMULA 1

El video de Checo a bordo del nuevo coche de Cadillac que revolucionó las redes

Juan Pablo Montoya ataca a Checo por sus críticas a Red Bull
FÓRMULA 1

Juan Pablo Montoya ataca a Checo por sus críticas a Red Bull

El anuncio de Cadillac de cara a los test de pretemporada en Barcelona
FÓRMULA 1

El anuncio de Cadillac de cara a los test de pretemporada en Barcelona

La tabla de LaLiga de España tras el triunfo de Real Madrid
UEFA

La tabla de LaLiga de España tras el triunfo de Real Madrid

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo