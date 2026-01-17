Checo Pérez dio un nuevo paso importante con Cadillac. A pocos días de los primeros test oficiales de pretemporada de la Fórmula 1, el tapatío giró por primera vez con un coche de su nuevo equipo en el emblemático circuito de Silverstone.

Publicidad

Publicidad

“Hoy ha sido un día realmente increíble. Todos debemos sentirnos increíblemente orgullosos de completar nuestras primeras vueltas como equipo. Todas y cada una de las personas han trabajado muy duro para llegar a este momento y ha sido emocionante formar parte de la historia del automovilismo“, declaró Pérez tras la sesión en Silverstone.

“Todos podemos y debemos disfrutar, pero me ha dado muchas ganas de más. Sólo quiero volver y hacer kilómetros, esto es sólo el comienzo”, cerró el piloto mexicano luego de girar en Silverstone con el nuevo motor de Cadillac.

Cabe recordar que Checo ya había dado algunos giros en Imola, pero con un Ferrari SF-23, coche que utilizó el equipo de Maranello en la temporada 2023. Ahora utilizó un prototipo de Cadillac, aunque no es el monoplaza final que debutará en Australia.

Publicidad

Publicidad

El posteo de Checo Pérez en redes sociales

Además de sus declaraciones, Sergio Pérez también se pronunció en redes socialess luego de girar en Silverstone. “La historia comienza hoy para @Cadillac_F1. Primeras vueltas completadas. Orgulloso de este equipo y agradecido con cada una de las personas por todo el trabajo duro. ¡Vamos!”, escribió.

Tweet placeholder

ver también McLaren renovó a Pato O’Ward como piloto de reserva para la temporada 2026 de la F1

En síntesis

Checo Pérez rodó por primera vez con Cadillac en el circuito de Silverstone .

rodó por primera vez con en el circuito de . El tapatío utilizó un prototipo con el nuevo motor , no el monoplaza final.

con el nuevo , no el monoplaza final. Previamente, Pérez había realizado pruebas en Imola con un Ferrari SF-23.

Publicidad