Comenzaron los test de pretemporada de la Fórmula 1 2026. Este lunes 26 de enero los pilotos comenzaron a dar los primeros giros oficiales en el Circuito de Barcelona-Cataluña y Franco Colapinto fue uno de los protagonistas de la sesión matutina.
Por un lado, el piloto argentino de Alpine registró uno de los mejores tiempos de la jornada (1:21.348) y quedó tercero entre los siete que salieron a la pista en la primera sesión, solo por detrás de Isack Hadjar (Red Bull Racing) y Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).
No obstante, Colapinto fue protagonista también por una cuestión negativa: su Alpine A526 provocó la primera bandera roja del año. El coche del argentino se paró durante la sesión por un desperfecto y estuvo durante varios minutos en el garaje hasta que se pudo resolver el inconveniente.
Por esta razón, Franco fue el segundo piloto que menos vueltas completó (28) entre los siete que salieron a pista esta mañana. Sin embargo, se espera que reaparezca para volver a girar en la tarde.
Resultado del test matutino de Barcelona
- Isack Hadjar (Red Bull Racing) | 1:18.835
- Kimi Antonelli (Mercedes) +1.865
- Franco Colapinto (Alpine) +2.513
- Liam Lawson (Racing Bulls) +3.029
- Esteban Ocon (Haas) +5.685
- Valtteri Bottas (Cadillac) +5.816
- Gabriel Bortoleto (Audi) +6.645
En síntesis
- Franco Colapinto logró el tercer puesto (1:21.348) en el test matutino de Barcelona.
- El Alpine A526 generó la primera bandera roja del 2026 tras sufrir un desperfecto.
- Isack Hadjar lideró la sesión con 1:18.835, seguido por Kimi Antonelli de Mercedes.