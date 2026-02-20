¿Por qué Fernando Alonso y Colapinto se ausentaron en el último día de pretemporada de la F1?

Los test de pretemporada de la Fórmula 1 llegan a su fin este viernes 20 de febrero. Tras el shakedown en Barcelona, la Máxima aterrizó en Bahréin para sus últimas dos semanas de ensayos y hoy es la última posibilidad que tienen los pilotos de salir a pista antes del Gran Premio de Australia.

No obstante, a pesar de este contexto, hay algunos corredores que no aparecieron en la última jornada de test en el Circuito Internacional de Bahréin y las ausencias que más resonaron fueron las de Fernando Alonso (Aston Martin) y Franco Colapinto (Alpine).

Franco Colapinto y Fernando Alonso (GETTY IMAGES)

¿Por qué Fernando Alonso y Colapinto no están en el Día 3 de Bahréin?

Las ausencias de Fernando Alonso y Franco Colapinto son por mera decisión de sus respectivos equipos. Tanto el español como el argentino fueron designado para los dos turnos (mañana y tarde) de los ensayos del jueves y ahora le toca lo mismo a sus compañeros: Lance Stroll en Aston Martin y Pierre Gasly en Alpine.

No obstante, las realidades de Alonso y Colapinto fueron opuestas en la jornada del jueves. El español no pudo completar la sesión por desperfectos en su coche, mientras que Franco terminó sexto luego de montar neumáticos blandos C5.

