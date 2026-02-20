Es tendencia:
¿Por qué Fernando Alonso y Colapinto se ausentaron en el último día de pretemporada de la F1?

Ni el español de Aston Martin ni el argentino de Alpine salieron a la pista este viernes 20 de febrero en Bahréin.

Por Leandro Barraza

Fernando Alonso y Franco Colapinto se ausentaron en el Día 3 de Bahréin
Los test de pretemporada de la Fórmula 1 llegan a su fin este viernes 20 de febrero. Tras el shakedown en Barcelona, la Máxima aterrizó en Bahréin para sus últimas dos semanas de ensayos y hoy es la última posibilidad que tienen los pilotos de salir a pista antes del Gran Premio de Australia.

Publicidad

No obstante, a pesar de este contexto, hay algunos corredores que no aparecieron en la última jornada de test en el Circuito Internacional de Bahréin y las ausencias que más resonaron fueron las de Fernando Alonso (Aston Martin) y Franco Colapinto (Alpine).

¿Por qué Fernando Alonso y Colapinto no están en el Día 3 de Bahréin?

Las ausencias de Fernando Alonso y Franco Colapinto son por mera decisión de sus respectivos equipos. Tanto el español como el argentino fueron designado para los dos turnos (mañana y tarde) de los ensayos del jueves y ahora le toca lo mismo a sus compañeros: Lance Stroll en Aston Martin y Pierre Gasly en Alpine.

Publicidad

No obstante, las realidades de Alonso y Colapinto fueron opuestas en la jornada del jueves. El español no pudo completar la sesión por desperfectos en su coche, mientras que Franco terminó sexto luego de montar neumáticos blandos C5.

En síntesis

  • Fernando Alonso y Franco Colapinto se ausentaron del tercer día de test en Bahréin.
  • La jornada final del 20 de febrero priorizó a Lance Stroll y Pierre Gasly.
  • Colapinto finalizó sexto el jueves tras rodar con neumáticos blandos C5 en su Alpine.
