¿Por qué no corren Verstappen, Hamilton y Colapinto en el segundo día de los test de Bahréin de la F1?

La Fórmula 1 volvió al ruedo en Bahréin. Tras los test en Barcelona, ahora llegó el turno en la zona desértica de Sakhir y este jueves 12 de febrero se lleva a cabo el segundo día de pretemporada con algunas ausencias, como las de Max Verstappen, Lewis Hamilton y Franco Colapinto.

Los tres sí participaron en las sesiones del miércoles e incluso Verstappen solo fue superado por Lando Norris en la tabla de tiempos, pero ahora no serán parte ni del turno mañana ni del turno tarde. A continuación, conoce el motivo.

¿Por qué Verstappen, Hamilton y Colapinto no participan del segundo día de los test de Bahréin?

Max Verstappen, Lewis Hamilton y Franco Colapinto no participaron del segundo día de pretemporada en Bahréin por decisión de sus respectivas escuderías. Red Bull, Ferrari y Alpine tomaron la decisión de otorgarle las dos sesiones a Isack Hadjar, Charles Leclerc y Pierre Gasly.

Max Verstappen con la nueva indumentaria de Red Bull Racing (GETTY IMAGES)

Los pilotos que participan del segundo día de test en Bahréin

McLaren: Lando Norris – AM/PM

Lando Norris – AM/PM Mercedes: Kimi Antonelli – AM | George Russell – PM

Kimi Antonelli – AM | George Russell – PM Red Bull: Isack Hadjar – AM/PM

Isack Hadjar – AM/PM Ferrari: Charles Leclerc – AM/PM

Charles Leclerc – AM/PM Williams: Alexander Albon – AM | Carlos Sainz – PM

Alexander Albon – AM | Carlos Sainz – PM Racing Bulls: Liam Lawson – AM | Arvid Lindblad – PM

Liam Lawson – AM | Arvid Lindblad – PM Aston Martin: Fernando Alonso – AM/PM

Fernando Alonso – AM/PM Haas: Oliver Bearman – AM/PM

Oliver Bearman – AM/PM Audi: Nico Hülkenberg – AM | Gabriel Bortoleto – PM

Nico Hülkenberg – AM | Gabriel Bortoleto – PM Alpine: Pierre Gasly – AM/PM

Pierre Gasly – AM/PM Cadillac: Sergio Pérez – AM | Valtteri Bottas – PM