Fórmula 1

¿Por qué no corren Verstappen, Hamilton y Colapinto en el segundo día de los test de Bahréin de la F1?

El neerlandés, el británico y el argentino no estarán ni en el turno mañana ni en el turno tarde de Sakhir este jueves 12 de febrero.

Por Leandro Barraza

Hamilton, Verstappen y Colapinto no participaron del segundo test
© GETTY IMAGESHamilton, Verstappen y Colapinto no participaron del segundo test

La Fórmula 1 volvió al ruedo en Bahréin. Tras los test en Barcelona, ahora llegó el turno en la zona desértica de Sakhir y este jueves 12 de febrero se lleva a cabo el segundo día de pretemporada con algunas ausencias, como las de Max Verstappen, Lewis Hamilton y Franco Colapinto.

Los tres sí participaron en las sesiones del miércoles e incluso Verstappen solo fue superado por Lando Norris en la tabla de tiempos, pero ahora no serán parte ni del turno mañana ni del turno tarde. A continuación, conoce el motivo.

¿Por qué Verstappen, Hamilton y Colapinto no participan del segundo día de los test de Bahréin?

Max Verstappen, Lewis Hamilton y Franco Colapinto no participaron del segundo día de pretemporada en Bahréin por decisión de sus respectivas escuderías. Red Bull, Ferrari y Alpine tomaron la decisión de otorgarle las dos sesiones a Isack Hadjar, Charles Leclerc y Pierre Gasly.

Max Verstappen con la nueva indumentaria de Red Bull Racing

Max Verstappen con la nueva indumentaria de Red Bull Racing (GETTY IMAGES)

Los pilotos que participan del segundo día de test en Bahréin

  • McLaren: Lando Norris – AM/PM
  • Mercedes: Kimi Antonelli – AM | George Russell – PM
  • Red Bull: Isack Hadjar – AM/PM
  • Ferrari: Charles Leclerc – AM/PM
  • Williams: Alexander Albon – AM | Carlos Sainz – PM
  • Racing Bulls: Liam Lawson – AM | Arvid Lindblad – PM
  • Aston Martin: Fernando Alonso – AM/PM
  • Haas: Oliver Bearman – AM/PM
  • Audi: Nico Hülkenberg – AM | Gabriel Bortoleto – PM
  • Alpine: Pierre Gasly – AM/PM
  • Cadillac: Sergio Pérez – AM | Valtteri Bottas – PM
Mientras en Red Bull ganaba 14 millones, este es el salario de Checo Pérez en Cadillac

Leandro Barraza
Leandro Barraza
