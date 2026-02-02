Todavía no comenzó la temporada 2026 de la Fórmula 1, pero ya comenzaron los roces entre algunos equipos. Mercedes mostró un claro dominio en los test de pretemporada de Barcelona y se confirmaron los rumores de que el motor de dicha escudería estaba un escalón por encima de otros fabricantes de unidad de potencia.

De hecho, Red Bull Racing llegó a pedir que se reviera el reglamento de motores por considerar que Mercedes utilizó un vacío legal para la fabricación de su unidad de potencia. Sin embargo, Toto Wolff salió al cruce y envió un amenazante mensaje a aquellos que se quejaron.

Luego del shakedown en Montmeló, Wolff -director del equipo Mercedes- manifestó en declaraciones recogidas por Autosport: “El motor Mercedes es legal. No ha empezado la temporada y los demás ya están poniendo excusas. Mejor que se pongan las pilas”.

Toto Wolff en el box de Mercedes (GETTY IMAGES)

Mercedes no es el único beneficiado

Cabe mencionar que hay tres escuderías que están excentas del mensaje de Toto Wolff, ya que Mercedes también le provee motor a Alpine, McLaren y Williams. Es decir, un total de cuatro equipos se vieron beneficiados en esta superioridad del motor de las Flechas Plateadas.

Es en este contexto que los aficionados argentinos se ilusionan con la posibilidad de ver a Franco Colapinto sumando puntos en la temporada 2026 luego de un año difícil en el que Alpine estuvo en el fondo de la tabla de posiciones.

Franco Colapinto y Flavio Briatore (@AlpineF1Team)

¿Cuándo son los próximos test de pretemporada de la F1?

Bahréin albergará las próximas dos tandas. La primra será del 11 al 13 de febrero, mientras que la segunda y última irá del 18 al 20 de febrero. Luego de eso, la próxima aparición de los coches será en el primer Gran Premio de la temporada (Australia del 6 al 8 de marzo).

En síntesis