Tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras la victoria de George Russell en el Gran Premio de Singapur 2025

McLaren se consagró campeón de Constructores, pero la lucha por el Mundial de Pilotos sigue al rojo vivo.

Por Leandro Barraza

George Russell ganó el Gran Premio de Singapur 2025
George Russell ganó el Gran Premio de Singapur 2025

George Russell se llevó la victoria en la carrera nocturna del Gran Premio de Singapur 2025. Cuando todas las miradas de este fin de semana estaban puestas en la batalla entre Max Verstappen y los McLaren, el piloto de Mercedes se hizo con la pole y defendió sin contratiempos su primer puesto en Marina Bay para conseguir su segundo triunfo en la temporada 2025.

La largada estuvo protagonizada por un toque entre Lando Norris y Oscar Piastri, pero no pasó a mayores y los dos coches se mantuvieron en carrera. De esta manera, McLaren consiguió los 13 puntos que necesitaban para obtener el Campeonato de Constructores de manera anticipada, pero Verstappen les recortó puntos en el Mundial de Pilotos.

George Russell en el Gran Premio de Singapur 2025 (GETTY IMAGES)

George Russell en el Gran Premio de Singapur 2025 (GETTY IMAGES)

Resultado del Gran Premio de Singapur 2025:

  1. George Russell (Mercedes)
  2. Max Verstappen (Red Bull)
  3. Lando Norris (McLaren)
  4. Oscar Piastri (McLaren)
  5. Kimi Antonelli (Mercedes)
  6. Charles Leclerc (Ferrari)
  7. Fernando Alonso (Aston Martin)
  8. Lewis Hamilton (Ferrari)
  9. Oliver Bearman (Haas)
  10. Carlos Sainz (Williams)
  11. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  12. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  13. Lance Stroll (Aston Martin)
  14. Alex Albon (Williams)
  15. Liam Lawson (Racing Bulls)
  16. Franco Colapinto (Alpine)
  17. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
  18. Esteban Ocon (Haas)
  19. Pierre Gasly (Alpine)
  20. Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
Tabla del Mundial de Pilotos de la F1 2025:

  1. Oscar Piastri – 336
  2. Lando Norris – 314
  3. Max Verstappen – 273
  4. George Russell – 237
  5. Charles Leclerc – 173
  6. Lewis Hamilton – 125
  7. Kimi Antonelli – 88
  8. Alex Albon – 70
  9. Isack Hadjar – 39
  10. Nico Hülkenberg – 37
  11. Fernando Alonso – 36
  12. Lance Stroll – 32
  13. Carlos Sainz – 32
  14. Liam Lawson – 30
  15. Esteban Ocon – 28
  16. Pierre Gasly – 20
  17. Yuki Tsunoda – 20
  18. Gabriel Bortoleto – 18
  19. Oliver Bearman – 18
  20. Franco Colapinto – 0
  21. Jack Doohan – 0

Tabla del Campeonato de Constructores de la F1 2025:

  1. McLaren – 650
  2. Mercedes – 325
  3. Ferrari – 298
  4. Red Bull Racing – 290
  5. Williams – 102
  6. Racing Bulls – 72
  7. Aston Martin – 68
  8. Kick Sauber – 55
  9. Haas – 46
  10. Alpine – 20
leandro barraza
Leandro Barraza
