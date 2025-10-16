Con George Russell y Kimi Antonelli: así está la parrilla de la F1 para la temporada 2026

La próxima temporada de la Fórmula 1 sigue tomando forma. En 2026, la Máxima no solo experimentará un cambio de reglamento, sino que además recibirá dos coches adicionales para pasar a ser 22 autos en la pista. El equipo que llega para sumarse es Cadillac y sus dos pilotos confirmados son Checo Pérez y Valtteri Bottas.

Publicidad

Publicidad

Ahora bien, hay escuderías que todavía no definieron su alineación. Una de ellas era Mercedes, pero las Flechas Plateadas finalmente confirmaron que mantendrán a George Russell y Kimi Antonelli luego de varias especulaciones. De esta manera, solamente quedaron cuatro asientos por anunciarse a meses de que finalice el actual curso.

ver también Fernando Alonso, la clave para que Max Verstappen fiche por Aston Martin

Parrilla de pilotos para la temporada 2026 de la Fórmula 1

McLaren : Lando Norris – Oscar Piastri

: Lando Norris – Oscar Piastri Ferrari : Charles Leclerc – Lewis Hamilton

: Charles Leclerc – Lewis Hamilton Red Bull : Max Verstappen – sin confirmar

: Max Verstappen – Mercedes : George Russell – Kimi Antonelli

: George Russell – Kimi Antonelli Aston Martin : Fernando Alonso – Lance Stroll

: Fernando Alonso – Lance Stroll Alpine : Pierre Gasly – sin confirmar

: Pierre Gasly – Racing Bulls : sin confirmar – sin confirmar

: – Haas : Oliver Bearman – Esteban Ocon

: Oliver Bearman – Esteban Ocon Williams : Alexander Albon – Carlos Sainz

: Alexander Albon – Carlos Sainz Cadillac : Checo Pérez – Valtteri Bottas

: Checo Pérez – Valtteri Bottas Audi: Nico Hülkenberg – Gabriel Bortoleto

Parrilla de pilotos para la F1 2026 (@F1)

Publicidad

Publicidad

El panorama de los asientos vacantes

Alpine: si bien todavía no es oficial, todo apunta a que Franco Colapinto seguirá siendo compañero de Pierre Gasly en 2026. El argentino ha superado al francés en las últimas carreras y Flavio Briatore ya adelantó que su permanencia sería sinónimo de estabilidad en el equipo.

Red Bull Racing: Yuki Tsunoda no ha dado la talla y Helmut Marko -asesor del equipo- reveló que le dan hasta el GP de México para demostrar su valía. Esto afecta directamente a la alineación de Racing Bulls, ya que Isack Hadjar es el mejor posicionado para reemplazar al japonés.

Racing Bulls: la alineación de esta escudería dependerá de lo que suceda con Tsunoda en el equipo principal de las bebidas energéticas. Si Tsunoda deja de ser compañero de Max Verstappen, Hadjar tomaría su lugar y ante ese panorama deberán decidir si vuelve la dupla Lawson-Tsunoda o si le dan la oportunidad a otro joven piloto del programa de desarrollo.

Publicidad