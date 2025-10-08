Las condiciones que le puso George Russell a Mercedes para renovar

Continúa la novela de George Russell en Mercedes. La mayoría de las escuderías ya confirmaron a su dupla titular para la temporada 2026 de la Fórmula 1, pero Mercedes sigue sin hacerlo debido a que el piloto británico todavía no está conforme con los ofrecimientos de la escudería que tiene a Toto Wolff como jefe de equipo.

Según informó el portal Racing News 365, Russell ha rechazado varias ofertas para extender su vínculo con las Flechas Plateadas. Aunque ve con buenos ojos continuar en Mercedes, el ganador del Gran Premio de Singapur 2025 pone algunas condiciones para poner la firma de cara al próximo curso.

Las condiciones de George Russell para renovar con Mercedes

Tal como informó el citado portal, Russell pretende un contrato plurianual (de larga duración) similar al que le ofrecieron a Lewis Hamilton para retenerlo en su momento. Además, George exige reducir los 60 días de compromisos de marketing.

De momento no hay acuerdo entre el piloto y la escudería, aunque Racing News 365 adelanta que George podría aceptar -en el peor de los casos- un contrato de 1+1 que se renovaría automáticamente siempre y cuando supere a Kimi Antonelli en la tabla de posiciones del Mundial de Pilotos.

¿Cuántas carreras ganó George Russell en la temporada 2025?

Russell ganó un total de dos carreras en la presente temporada de la Fórmula 1. La primera fue el Gran Premio de Canadá (15 de junio), mientras que la última fue el pasado domingo en Singapur. Además, logró ocho podios que lo colocan en la parte alta de la tabla: está 4° con 237 puntos.