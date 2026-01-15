Es tendencia:
La cláusula que podría sacar a Max Verstappen de Red Bull Racing en 2026

El rendimiento de la escudería de las bebidas energéticas en el primer semestre del año será crucial en el futuro del tetracampeón.

Por Leandro Barraza

El futuro de Max Verstappen podría estar lejos de Red Bull
© GETTY IMAGESEl futuro de Max Verstappen podría estar lejos de Red Bull

El campeonato de la Fórmula 1 no fue para Max Verstappen en 2025. Tras cuatro títulos consecutivos, el neerlandés se quedó a dos puntos de Lando Norris y no podrá utilizar el dorsal 1 en la nueva temporada de la Máxima.

Ahora, Red Bull Racing deberá entregarle un coche a la altura tras el cambio de reglamento que entrará en vigencia este año o, de lo contrario, Verstappen podría marcharse del equipo a mitad de año según una cláusula que reveló el diario Bild.

Las cláusulas que sacarían a Verstappen de Red Bull

  • Verstappen puede salir en 2026 si: queda 3º o peor en el Mundial durante el parón veraniego.
  • Verstappen puede salir en 2027 si: no lidera el Mundial durante el parón veraniego de ese año.
Max Verstappen con la indumentaria de Red Bull (GETTY IMAGES)

Max Verstappen con la indumentaria de Red Bull (GETTY IMAGES)

Equipos interesados en Max Verstappen

No es un secreto que ‘Mad Max’ es el piloto que todos quieren tener. Mercedes está tras sus pasos incluso antes de su debut en la Fórmula 1 y su buena relación con Toto Wolff ponen a las Flechas Plateadas como el principal candidato.

No obstante, un escalón por debajo aparece Aston Martin. El equipo de Silverstone posee el proyecto más ambicioso actualmente y tiene a Adrian Newey, prestigioso diseñador que llevó a Verstappen a lo más alto en Red Bull.

Ahora bien, Verstappen es considerado el mejor piloto de la parrilla y es un hecho que si oficialmente se lanza al mercado, todas las escuderías que puedan costear su salario harán un intento por ficharlo.

En síntesis

  • Max Verstappen perdió el campeonato 2025 ante Lando Norris por solo dos puntos.
  • Bild reveló una cláusula de salida si marcha 3º o peor a mitad de 2026.
  • Mercedes y Aston Martin se perfilan como los principales interesados en el piloto.
leandro barraza
Leandro Barraza
