Fórmula 1

Lewis Hamilton manda un ilusionante mensaje para todos los fanáticos de Ferrari

El siete veces campeón de la Fórmula 1 no tuvo un buen año en 2025, pero mostró una versión renovado en la pretemporada de 2026.

Por Leandro Barraza

Lewis Hamilton en rueda de prensa
© GETTY IMAGESLewis Hamilton en rueda de prensa

Lewis Hamilton encara el 2026 con energías renovadas. El heptacampeón de la Fórmula 1 fue la gran decepción de la temporada pasada por las grandes expectativas que se habían creado alrededor de su fichaje por Ferrari, pero este curso promete ser distinto.

El británico no consiguió ningún podio con el equipo de Maranello en 2025 y fue superado por Charles Leclerc. No obstante, el propio Lewis rompió el silencio luego de los últimos test en Bahréin y mandó un esperanzador mensaje para todos sus fanáticos.

Estoy renovado y con las pilas recargadas. No voy a ir a ninguna parte, así que sigan conmigo”, aseguró Hamilton su último posteo de Instagram. Por un momento, olvidé quién era, pero gracias a ustedes y a su apoyo, no volverán a ver esa mentalidad. Sé lo que hay que hacer”, completó.

Por último cerró con la ilusionante frase: “Esta va a ser una temporada increíble”. De esta manera, Hamilton dejó en claro que no está en sus planes repetir el fracaso del curso anterior y buscará conseguir buenos resultados de manera consistente vestido de rojo.

Confianza plena en el coche

Uno de los motivos por los cuales Lewis Hamilton recuperó la confianza luego de los test de pretemporada tiene que ver con que el SF-26 está respondiendo. De hecho, Ferrari promete ser la escudería más fuerte en las largadas y así lo demostraron tanto Lewis Hamilton como Charles Leclerc y los Haas (equipo que tiene motor Ferrari) en los simulacros de Bahréin.

Así es el nuevo alerón giratorio de Ferrari que dejó boquiabierta a toda la Fórmula 1

En síntesis

  • Lewis Hamilton finalizó la temporada 2025 sin obtener podios con el equipo Ferrari.
  • El nuevo monoplaza SF-26 mostró el mejor rendimiento en simulacros de largada en Bahréin.
  • Hamilton confirmó su continuidad en la Fórmula 1 mediante un mensaje en Instagram.
Leandro Barraza
