Pronosticar qué escudería comenzará liderando la temporada 2026 es una tarea difícil tomando en cuenta que la Fórmula 1 atravesó el cambio de reglamento más brusco de su historia. Sin embargo, algunos equipos mostraron ciertas ventajas en algunos aspectos.

Uno de los que sorprendió en el último shakedown de Bahréin fue Ferrari con su alerón giratorio. Puntualmente, el flap superior alerón trasero del SF-26 rota 180° para que la abertura se produzca sobre la zona convexa y, así, lograr más velocidad punta en las rectas, un mecanismo que ningún otro equipo aplicó en su nuevo coche.

La cuenta oficial de la Fórmula 1 publicó en X un video detallado de este innovador movimiento del alerón del Ferrari y en menos de medio día superó las 2 millones de reproducciones.

Ferrari también será fuerte en la largada

Si hay algo en lo que destaca el motor Ferrari para la temporada 2026 es su poder en la largada. Así lo demostró este jueves Lewis Hamilton en el simulacro que se llevó a cabo al final del Día 2 del shakedown. Esto es algo que beneficia a Checo Pérez, ya que el proveedor de unidad de potencia de Cadillac es precisamente Ferrari.

