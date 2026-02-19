Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Así es el nuevo alerón giratorio de Ferrari que dejó boquiabierta a toda la Fórmula 1

Lewis Hamilton dio que hablar en el Día 2 del Shakedown en Bahréin tras activar un giro de 180° grados del alerón trasero.

Por Leandro Barraza

Sigue a Bolavip en Google!
El alerón trasero de Ferrari marca un antes y un después
© Foto: @F1El alerón trasero de Ferrari marca un antes y un después

Pronosticar qué escudería comenzará liderando la temporada 2026 es una tarea difícil tomando en cuenta que la Fórmula 1 atravesó el cambio de reglamento más brusco de su historia. Sin embargo, algunos equipos mostraron ciertas ventajas en algunos aspectos.

Publicidad

Uno de los que sorprendió en el último shakedown de Bahréin fue Ferrari con su alerón giratorio. Puntualmente, el flap superior alerón trasero del SF-26 rota 180° para que la abertura se produzca sobre la zona convexa y, así, lograr más velocidad punta en las rectas, un mecanismo que ningún otro equipo aplicó en su nuevo coche.

Tweet placeholder

La cuenta oficial de la Fórmula 1 publicó en X un video detallado de este innovador movimiento del alerón del Ferrari y en menos de medio día superó las 2 millones de reproducciones.

Publicidad

Ferrari también será fuerte en la largada

Si hay algo en lo que destaca el motor Ferrari para la temporada 2026 es su poder en la largada. Así lo demostró este jueves Lewis Hamilton en el simulacro que se llevó a cabo al final del Día 2 del shakedown. Esto es algo que beneficia a Checo Pérez, ya que el proveedor de unidad de potencia de Cadillac es precisamente Ferrari.

Tweet placeholder
La sanción que tendrá cumplir Valtteri Bottas, compañero de Checo Pérez, en el GP de Australia

ver también

La sanción que tendrá cumplir Valtteri Bottas, compañero de Checo Pérez, en el GP de Australia

En síntesis

  • Ferrari implementó un alerón trasero giratorio que rota 180° para maximizar la velocidad punta.
  • El piloto Lewis Hamilton destacó el poder del motor en simulacros de largada en Bahréin.
  • La escudería Cadillac utilizará a Ferrari como proveedor de unidad de potencia esta temporada.
Publicidad
Leandro Barraza
Leandro Barraza
Lee también
Cadillac confirma un fichaje estrella para Checo Pérez
FÓRMULA 1

Cadillac confirma un fichaje estrella para Checo Pérez

¿Por qué no corren Verstappen, Hamilton y Colapinto en el segundo día?
FÓRMULA 1

¿Por qué no corren Verstappen, Hamilton y Colapinto en el segundo día?

Resultado del último día del shakedown de la F1 en Barcelona
FÓRMULA 1

Resultado del último día del shakedown de la F1 en Barcelona

Kyrie Irving decidió dar por finalizada su temporada: ¿Cuándo regresa?
NBA

Kyrie Irving decidió dar por finalizada su temporada: ¿Cuándo regresa?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo