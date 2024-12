Las posibilidades de que Checo Pérez siga siendo piloto de Red Bull en 2025 parecen ser nulas tras el Gran Premio de Qatar 2024. Luego de su abandono en la carrera, Christian Horner -director de equipo- le sugirió la opción del retiro al tapatío en diálogo con la prensa y este lunes ESPN confirmó que la escudería austriaca habría tomado la decisión de poner a otro piloto en la butaca de Sergio a partir de la próxima temporada.

No obstante, a falta de confirmaciones oficiales, la idea de Red Bull sería que Checo continúe en un rol de embajador para no tener que abonar los 20 millones de dólares que les costaría ponerle fin a su contrato. Sin embargo, la decisión de que otro piloto sea el compañero de Max Verstappen parece estar tomada y ya se habla de las opciones, entre las cuales no está Franco Colapinto.

Los candidatos a quedarse con el asiento de Checo Pérez en Red Bull

Según el portal Planet F1, los dos pilotos que pican en punta para reemplazar a Checo Pérez en Red Bull Racing son Liam Lawson y Yuki Tsunoda, ambos actualmente en RB. No obstante, este lunes Racing News 365 dio más detalles y confirmó que Lawson sería el elegido para acompañar a Max Verstappen, mientras que la butaca vacante en RB sería tomada por Isack Hadjar, escolta de la Fórmula 2.

Liam Lawson y Yuki Tsunoda luchan por el asiento de Checo Pérez en Red Bull (IMAGO)

Christian Horner descartó a Franco Colapinto para Red Bull

El jefe de equipo de Red Bull fue consultado por Colapinto en diálogo con Racing News 365, y respondió: “Estoy seguro de que Franco encontrará su lugar en la parrilla en el futuro. Siempre hay que estar atentos a lo que ocurre en el mercado en todos los equipos, pero tenemos la fuerza y ​​la profundidad en el programa de jóvenes pilotos“.

Por si fuera poco, completó: “Liam (Lawson) y Yuki (Tsunoda) estaban muy igualados en esa carrera en Qatar en términos de ritmo, así que tenemos una plantilla de pilotos completa“. De esta manera, la puerta del equipo austriaco se le cerró a Colapinto, al menos por ahora.

