Ferrari será uno de los grandes equipos a seguir en la próxima temporada de la Fórmula 1. La Scudería ya es de por sí el equipo más exitoso de la historia y el que más seguidores reúne a lo largo del mundo. No obstante, desde 2007 no ganan un Mundial de Pilotos (Kimi Raikkonen) y desde 2008 no consiguen un Campeonato de Constructores.

En este contexto, los fanáticos de Ferrari esperan año tras año poder volver a dominar la F1 y 2025 ilusiona más que nunca por el arribo confirmado de Lewis Hamilton a Maranello. El británico compartirá equipo con Charles Leclerc y buscará conseguir su octavo Mundial, pero no depende solamente de él que eso suceda.

El siete veces campeón espera una perfecta comunión entre el rendimiento del auto, estrategias y comunicaciones precisas con su ingeniero. Por eso, Ferrari no se conforma con su fichaje y sigue en la búsqueda de alcanzar la excelencia pensando en el año que viene.

Ferrari ofertó por una pieza clave de Red Bull

Según el medio Corriere dello Sport, Frédéric Vasseur -director de Ferrari- hizo una oferta por Gianpiero Lambiase en el receso veraniego para que sea el ingeniero de pista de Lewis Hamilton en 2025.

Gianpiero Lambiase en su labor de ingeniero de pista de Red Bull Racing (IMAGO)

Lambiase es actualmente el ingeniero de Max Verstappen y, según el propio neerlandés, es una de las piezas más importantes de Red Bull Racing en su reciente éxito. No obstante, según el citado portal, la oferta habría sido rechazada pese a las tensiones que hubo dentro del equipo austriaco en las últimas carreras.

¿Dónde correrá Carlos Sainz en 2025?

Como es sabido, Carlos Sainz fue el sacrificado de Ferrari para hacerle un lugar a Lewis Hamilton. Sin embargo, el español ya tiene nuevo equipo confirmado: Williams. Por este motivo, las chances de que Franco Colapinto continúe como piloto oficial del equipo son bajas.