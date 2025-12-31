La temporada 2025 llegó a su fin el pasado 7 de diciembre con la última carrera del año en Abu Dhabi. Lando Norris se consagró campeón por primera vez del Mundial de Pilotos luego de cruzar la meta tercero y McLaren cerró el año con los dos campeonatos.

Publicidad

Publicidad

Ahora bien, en la recta final del año se empezaron a hacer algunos balances y los propios pilotos de la Fórmula 1 votaron al Top 10 de 2025. Lo primero que hizo ruido -pero no sorprendió- fue la ausencia de Lewis Hamilton. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue que Lando Norris no ocupó el primer lugar.

Por el contrario, el más votado fue Max Verstappen, quien finalizó solamente dos puntos por detrás del campeón en lo que quedó a las puertas de una remontada histórica. A continuación, conoce cómo quedó el Top 10.

Podio del Gran Premio de Abu Dhabi 2025 (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

Top 10 mejores pilotos de 2025 según los propios pilotos de la F1

Max Verstappen (Red Bull Racing) Lando Norris (McLaren) George Russell (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Carlos Sainz (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin) Alexander Albon (Williams) Oliver Bearman (Haas) Isack Hadjar (Racing Bulls)

Top 10 votado por los pilotos de la F1 (Foto: captura del sitio oficial de la Fórmula 1)

En síntesis

Lando Norris se consagró campeón del Mundial de Pilotos 2025 tras el GP de Abu Dhabi .

se consagró campeón del tras el GP de . Max Verstappen fue votado como el mejor piloto por sus compañeros, superando a Norris .

fue votado como el mejor piloto por sus compañeros, superando a . McLaren ganó ambos campeonatos y Lewis Hamilton quedó fuera del Top 10 de pilotos.

Publicidad