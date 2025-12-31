Es tendencia:
Pilotos de la F1 le dan la espalda a Lando Norris en el Top 10 de la temporada 2025

El británico de McLaren ganó el Mundial, pero sus colegas no lo consideraron como el mejor del año.

Por Leandro Barraza

Lando Norris no fue elegido coom el mejor pilotos de 2025
© GETTY IMAGESLando Norris no fue elegido coom el mejor pilotos de 2025

La temporada 2025 llegó a su fin el pasado 7 de diciembre con la última carrera del año en Abu Dhabi. Lando Norris se consagró campeón por primera vez del Mundial de Pilotos luego de cruzar la meta tercero y McLaren cerró el año con los dos campeonatos.

Ahora bien, en la recta final del año se empezaron a hacer algunos balances y los propios pilotos de la Fórmula 1 votaron al Top 10 de 2025. Lo primero que hizo ruido -pero no sorprendió- fue la ausencia de Lewis Hamilton. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue que Lando Norris no ocupó el primer lugar.

Por el contrario, el más votado fue Max Verstappen, quien finalizó solamente dos puntos por detrás del campeón en lo que quedó a las puertas de una remontada histórica. A continuación, conoce cómo quedó el Top 10.

Podio del Gran Premio de Abu Dhabi 2025 (GETTY IMAGES)

Top 10 mejores pilotos de 2025 según los propios pilotos de la F1

  1. Max Verstappen (Red Bull Racing)
  2. Lando Norris (McLaren)
  3. George Russell (Mercedes)
  4. Oscar Piastri (McLaren)
  5. Charles Leclerc (Ferrari)
  6. Carlos Sainz (Williams)
  7. Fernando Alonso (Aston Martin)
  8. Alexander Albon (Williams)
  9. Oliver Bearman (Haas)
  10. Isack Hadjar (Racing Bulls)
Top 10 votado por los pilotos de la F1 (Foto: captura del sitio oficial de la Fórmula 1)

En síntesis

  • Lando Norris se consagró campeón del Mundial de Pilotos 2025 tras el GP de Abu Dhabi.
  • Max Verstappen fue votado como el mejor piloto por sus compañeros, superando a Norris.
  • McLaren ganó ambos campeonatos y Lewis Hamilton quedó fuera del Top 10 de pilotos.
Leandro Barraza
