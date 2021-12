Meta, el poderoso e impresionante conglomerado de redes sociales como Facebook e Instagram, y Tigres femenil, el equipo más ganador de la Liga MX Femenil con cuatro títulos, han establecido una hiztórica alianza para trabajar por la equidad de género.

Uno de los programas que desarrollarán en conjunto ambas entidades es Amazonas Academy. Se trata de un proyecto en el que dos mujeres serán capacitadas y entrenadas por Tigres y Meta para realizar contenido para sus plataformas a través de En Vivo, Reels y más videos exclusivos.

“Estamos muy contentos de crear una alianza histórica con Meta que nos coloca en un lugar privilegiado para impulsar el nombre de Tigres y, sobre todo, para apoyar a mujeres talentosas en el desarrollo de su actividad laboral. Esto es sólo el inicio de una serie de colaboraciones estratégicas que tendremos y que nos permitirán trabajar en favor de la mujer y en la búsqueda de la equidad e igualdad de género”, dijo Mauricio Culebro, presidente del club.

Instagram en el jersey de Tigres

Otra de las acciones a desplegar en esta colaboración será la impartición de webinars a jugadoras de Tigres femenil y jugadores de Tigres varonil dirigidos a mejorar su presencia en Facebook e Instagram y ampliar el conocimiento sobre herramientas para la generación de contenido y mejores prácticas en ambas plataformas. Finalmente, se seguirán transmitiendo por la plataforma de Facebook los streamings de femenil y varonil, acompañados de otros contenidos exclusivos en Facebook e Instagram.

“El deporte es un recurso clave para la inclusión y con el fin de aprovecharlo al máximo, necesitamos trabajar y apoyar la diversidad; ampliar la participación de las mujeres en el deporte es parte de nuestro compromiso y estamos felices de lanzar esta impactante asociación con Tigres en México”, dijo Quentin Paquelier, Gerente de Alianzas Deportivas en Meta, quien además detalló que "según un estudio de la UNESCO alrededor del 40 por ciento de las practicantes de deporte en el mundo son mujeres, pero reciben sólo el cuatro por ciento de cobertura en medios, sin embargo en Instagram tenemos más de 22 millones de seguidores del futbol femenil y más de 24 millones en Facebook".

Para darle visibilidad a esta alianza entre Meta y Tigres, a partir de las semifinales del torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX, en el torso del jersey de Tigres femenil se colocará el emblema de Instagram. "Me da mucho gusto darle la bienvenida a Instagram a nuestro jersey, es una marca que sentimos muy cercana a nosotras porque todas la utilizamos de manera constante porque nos permite tener un acercamiento con nuestra afición, pero más gusto me da saber que Meta no sólo estará en el frente de nuestro jersey sino también que apoyará el desarrollo profesional de Mujeres talentosas y que estará cerca de nosotras y de la institución para impartir una serie de talleres enfocados a la equidad y la igualdad", dijo Nayeli Rangel, mediocampista de las felinas.