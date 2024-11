Y no nos referimos a su lucha por anotar más goles, o por ganar un título, sino también por su lucha para brindar más oportunidades a las mujeres, a través de la difusión del futbol .

Y este premio no podría llegar en mejor momento ya que ahora mismo, su club terminó en el cuarto lugar de la tabla general , sobre todo gracias a sus goles los cuales, también la han llevado a lo más alto del torneo.

Pero su lucha en favor de la promoción del futbol femenil no es la única razón por la que la jugadora, ha sido elegida para recibir un premio tan importante en el deporte mexicano .

Soy Walter Estrella y llevo más de 14 años como periodista, en los que me he apasionado del deporte femenil. Pues es un sector que debería ser visibilizado y reconocido por las grandes hazañas que han hecho las mujeres a lo largo de la historia. Y en México no es la excepción, pues contamos con destacadas deportistas que tienen grandes historias y vivencias de superación, así como resiliencia, que deben exponerse para inspirar a otras.