¿Cuándo y dónde ver todos los partidos de la Jornada 1 de la Liga MX Femenil para el Clausura 2026?

Estos son los 9 partidos de la J1 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

Por Marilyn Rebollo

Los partidos de la J1 de la Liga MX Femenil del Clausura 2026
© Getty ImagesLos partidos de la J1 de la Liga MX Femenil del Clausura 2026

Luego del campeonato de Tigres, este Clausura 2026 viene con muchas sorpresas y es que las altas y bajas en el mercado de fichajes, ponen a otros clubes como los favoritos en la Liga MX Femenil. Es justamente este domingo 4 de enero cuando dará arranque la temporada, quizá la última a jugarse en el formato de los torneos cortos.

Toda la J1 de la Liga MX

Esta primera jornada se disputará de mañana al martes 6 de enero con duelos muy llamativos. Este domingo abrimos con el Chivas vs Atlético San Luis a las 11:00 am transmitido por Amazon Prime, Tubi y Fox One; el Pumas vs Querétaro a las 12:00 pm y se podrá ver por YouTube de la propia Liga MX Femenil, así como en ViX.

Más tarde llegan los encuentros de Necaxa vs Amazonas a las 16:00 horas del Centro de México; y el Rayadas vs Puebla a las 18:00 horas. Ambos duelos serán transmitidos por la plataforma de ViX y en YouTube. Para el lunes son 3 los partidos que se vienen con dos a la misma hora: León vs Cruz Azul y el Toluca vs Xolas a las 18:00 horas; el primero va por Fox One y el segundo por YouTube y ViX.

El tercer duelo del lunes 5 será el de Santos vs América a las 20:06 horas. Este duelo únicamente será transmitido por Fox One. Para el martes 6 se vienen los últimos enfrentamientos: Atlas vs Pachuca a las 19:00 horas del centro de México y se podrá ver mediante Tubi y Fox One, mismos canales para el Mazatlán vs FC Juárez a las 21:06 horas.

Después de terminar esta primera fecha del año, pasarán sólo tres días para que de nueva cuenta empiece otra jornada, es decir, la siguiente será el 9 de enero, por lo que no habrá mucho descanso para los duelos de la Jornada 1 a la 2 y la recuperación tendrá que ser casi inmediata para disputar estos nuevos encuentros.

En síntesis

  • Tigres Femenil inicia el torneo como el vigente campeón tras ganar el Apertura 2025.
  • La Jornada 1 del Clausura 2026 arranca este domingo con el duelo Chivas contra San Luis.
  • El partido de Santos contra América del lunes será transmitido exclusivamente por la señal de Fox One.
marilyn rebollo
Marilyn Rebollo
