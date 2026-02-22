Este domingo 22 de febrero se disputaba el partido de la Jornada 10 entre Necaxa femenil y Gallos Blancos en el Estadio Ciudad Victoria, cuando al medio tiempo comenzaron a escucharse supuestas detonaciones a las afueras del recinto. En el video de la transmisión en la Liga MX Femenil se ve cómo las jugadoras salen corriendo hacia los vestidores.

¿Balacera en el Estadio Victoria?

Durante la narración los conductores no mencionan nada al respecto, pero fue cuando en redes sociales se difundió el video con la información, que la afición comenzó a presionar para que dieran por terminado el encuentro, pero no fue así. Las centellas concluyeron con un 2-1 a favor, pero todo terminó en un simple susto.

Y es que hay que recordar que tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” a lo largo y ancho del país se vivió una ola de violencia desde que se dio a conocer la noticia, por lo que se esperaba que después de que se cancelara el Clásico Nacional femenil, las autoridades de la Liga decidieran suspender este encuentro.

En las gradas se movilizaron

Sin embargo no fue así, en primera instancia corrían rumores de que se habían confundido y no se trataba de balaceras a las afueras, pero en otro video que circula en redes donde se puede ver a las personas en las gradas correr para esconderse es donde se confirma que en realidad una situación grave estaba pasando.

¿Qué dice la Liga MX Femenil?

Lamentablemente, ante la molestia de los aficionados, la Liga MX Femenil no dio a conocer nada al respecto, ni los equipos inmiscuidos. Incluso, al término del encuentro, en las redes del máximo circuito lo único que se publicó del encuentro fue el marcador final y desde luego a la jugadora del partido, por lo que se mantiene como una incógnita.

